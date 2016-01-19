التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 30 عاماً
مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات
بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت اليوم، مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبحسب "الفرنسية"، بلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس 1992.
التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 30 عاماً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-19
بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت اليوم، مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبحسب "الفرنسية"، بلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس 1992.
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:51 AM
التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 30 عاماً
مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات
بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت اليوم، مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبحسب "الفرنسية"، بلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس 1992.