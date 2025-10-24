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في أسبوع .. "937" قدّم 56 ألف استشارة طبية

بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 7059

قدّم مركز صحة (937) خلال الأسبوع الماضي، 56617 استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 7059 مكالمة, وبلغ عدد الاستفسارات 57989 استفساراً.

وأبانت "الصحة" أن المركز قام بحجز 71140 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11091 بلاغاً، وأنهى إجراء 222 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويُقدم مركز صحة (937) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات، حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة (937) إحدى أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أسبوع .. "937" قدّم 56 ألف استشارة طبية
سبق

قدّم مركز صحة (937) خلال الأسبوع الماضي، 56617 استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 7059 مكالمة, وبلغ عدد الاستفسارات 57989 استفساراً.

وأبانت "الصحة" أن المركز قام بحجز 71140 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11091 بلاغاً، وأنهى إجراء 222 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويُقدم مركز صحة (937) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات، حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة (937) إحدى أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:27 AM

في أسبوع .. "937" قدّم 56 ألف استشارة طبية

بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 7059

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم مركز صحة (937) خلال الأسبوع الماضي، 56617 استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 7059 مكالمة, وبلغ عدد الاستفسارات 57989 استفساراً.

وأبانت "الصحة" أن المركز قام بحجز 71140 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11091 بلاغاً، وأنهى إجراء 222 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويُقدم مركز صحة (937) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات، حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة (937) إحدى أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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