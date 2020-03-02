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مصرع 3 أشخاص في حادثَيْن مروريَّيْن شهدتهما الليث

باشرهما المرور.. فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام

سجَّلت محافظة الليث أمس ثلاث وفيات نتيجة حادثين منفصلين، وقعا شرقي المحافظة، وباشرهما المرور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي التفاصيل وقع حادث مروري على طريق عيار شرقي الليث بين مركبتين، الأولى من نوع "كورولا"، والثانية شاحنة. وقد توفي سائق الكورولا متأثرًا بإصابته.

وعلى أحد الطرق شرقي الليث لقي عاملان مصرعهما نتيجة انقلاب مركبتهما التي كانت تقلهما.

وقد باشر الحادثين مرور الليث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام، كما أودعت الجثامين ثلاجة الموتى بالمستشفى ذاته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مصرع 3 أشخاص في حادثَيْن مروريَّيْن شهدتهما الليث
سبق

سجَّلت محافظة الليث أمس ثلاث وفيات نتيجة حادثين منفصلين، وقعا شرقي المحافظة، وباشرهما المرور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي التفاصيل وقع حادث مروري على طريق عيار شرقي الليث بين مركبتين، الأولى من نوع "كورولا"، والثانية شاحنة. وقد توفي سائق الكورولا متأثرًا بإصابته.

وعلى أحد الطرق شرقي الليث لقي عاملان مصرعهما نتيجة انقلاب مركبتهما التي كانت تقلهما.

وقد باشر الحادثين مرور الليث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام، كما أودعت الجثامين ثلاجة الموتى بالمستشفى ذاته.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:53 AM

مصرع 3 أشخاص في حادثَيْن مروريَّيْن شهدتهما الليث

باشرهما المرور.. فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,168

سجَّلت محافظة الليث أمس ثلاث وفيات نتيجة حادثين منفصلين، وقعا شرقي المحافظة، وباشرهما المرور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي التفاصيل وقع حادث مروري على طريق عيار شرقي الليث بين مركبتين، الأولى من نوع "كورولا"، والثانية شاحنة. وقد توفي سائق الكورولا متأثرًا بإصابته.

وعلى أحد الطرق شرقي الليث لقي عاملان مصرعهما نتيجة انقلاب مركبتهما التي كانت تقلهما.

وقد باشر الحادثين مرور الليث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام، كما أودعت الجثامين ثلاجة الموتى بالمستشفى ذاته.

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