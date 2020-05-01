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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

98 وفاة جديدة.. هولندا: إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 40 ألفاً

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.

وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.

فيروس كورونا الجديد

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98 وفاة جديدة.. هولندا: إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 40 ألفاً
سبق

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.

وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:25 PM

98 وفاة جديدة.. هولندا: إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 40 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.

وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.

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