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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الرابعة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، خيبر، ينبع)، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، خيبر، ينبع)، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:51 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الرابعة من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، خيبر، ينبع)، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس.

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