النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طوارئ "جديدة عرعر" تنقذ طفلاً ابتلع سوائل واختنق

كان يعاني من توقف في التنفس وهبوط حاد في الأوكسجين

تمكّن فريق طبي في مستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من إنقاذ طفل كان يعاني من اختناق وتوقف في التنفس، وهبوط حاد في الأوكسجين، وتم التدخل السريع من كادر الطبي في قسم الطوارئ.

وتفصيلاً، أحضر الطفل إلى قسم الطوارئ جراء دخول سوائل إلى الرئتين، وتم عمل إنعاش رئوي تنفسي للطفل، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حتى استقرار الحالة في وقت قياسي وإرجاع النفَس له.

الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

جديدة عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طوارئ "جديدة عرعر" تنقذ طفلاً ابتلع سوائل واختنق
سبق

تمكّن فريق طبي في مستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من إنقاذ طفل كان يعاني من اختناق وتوقف في التنفس، وهبوط حاد في الأوكسجين، وتم التدخل السريع من كادر الطبي في قسم الطوارئ.

وتفصيلاً، أحضر الطفل إلى قسم الطوارئ جراء دخول سوائل إلى الرئتين، وتم عمل إنعاش رئوي تنفسي للطفل، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حتى استقرار الحالة في وقت قياسي وإرجاع النفَس له.

الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
02:28 PM

طوارئ "جديدة عرعر" تنقذ طفلاً ابتلع سوائل واختنق

كان يعاني من توقف في التنفس وهبوط حاد في الأوكسجين

A A A
بندر الدغمي - عرعر
2
3,985

تمكّن فريق طبي في مستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من إنقاذ طفل كان يعاني من اختناق وتوقف في التنفس، وهبوط حاد في الأوكسجين، وتم التدخل السريع من كادر الطبي في قسم الطوارئ.

وتفصيلاً، أحضر الطفل إلى قسم الطوارئ جراء دخول سوائل إلى الرئتين، وتم عمل إنعاش رئوي تنفسي للطفل، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حتى استقرار الحالة في وقت قياسي وإرجاع النفَس له.

الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة