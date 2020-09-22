ألمانيا: 1821 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الاصابات 274158 والوفيات 9396

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا بواقع 1821 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى 274158.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.. وبحسب الوزارة تعافى من المرض نحو 243.7 ألف.