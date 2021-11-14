انتشر كالنار بالهشيم.. حقيقة فيديو "ضرب النيازك للقمر" يكشفها "المسند"

قال: جرمه تعرّض لمئات الضربات المختلفة الأحجام خلال عمره المديد

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن جرم #القمر تعرّض لمئات الضربات النيزكية مختلفة الأحجام خلال عمره المديد، وآثار هذه الضربات الموجعة مرسومة وموسومة على سطح القمر حتى اليوم.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن المقطع المرفق دبّ في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، والناس تسأل عن صحته، وهو عمل فوتوشوب رديء في إنتاجه، وغبي في إخراجه.