الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
توفي خارج المملكة
أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
جاء ذلك في "بيان من الديوان الملكي"؛ فيما يلي نصه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16/ 11/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-07
أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
جاء ذلك في "بيان من الديوان الملكي"؛ فيما يلي نصه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16/ 11/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
06:12 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
08:00 PM
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
توفي خارج المملكة
أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
جاء ذلك في "بيان من الديوان الملكي"؛ فيما يلي نصه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16/ 11/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.