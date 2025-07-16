تقع ولاية فيرجينيا بين جبال الأبلاش والمحيط الأطلسي، وهي ولاية رائعة الجمال تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وبحيراتها الخيالية التي تجذب السياح من كل أنحاء الولايات المتحدة ومن خارجها، وتجذب تضاريس فرجينيا المذهلة أعدادًا كبيرة السياح كل عام التي تأتي لزيارة البحيرات والجبال والشواطئ الساحلية. وكانت البحيرة قد شهدت تصوير فيلم "رقص قذر" الأمريكي الشهير، والذي حقق عوائد مالية هائلة، إذ تكلف إنتاجه 6 ملايين دولار وربح 270 مليون دولار. واشتهر الفيلم بلقطات بحيرة "ماونتن" الرائعة بفرجينيا والتي سرعان ما بدا الجفاف يدب إليها حتى جفت بشكل شبه كامل، واستمر الجفاف لعشرة أعوام كاملة، ولكن في صيف 2020 بدأت البحيرة تمتلئ ذاتيًا، ما أثار دهشة السكان المحليين والزوار والعلماء الذين فسروا ذلك بتنفس الطبيعة خلال 4 أشهر بسبب جائحة كوفيد 19.

بالصور.. بحيرة فرجينيا المذهلة تعود من جديد وتستقبل سياح العالم خالد خليل سبق 2020-07-16 تقع ولاية فيرجينيا بين جبال الأبلاش والمحيط الأطلسي، وهي ولاية رائعة الجمال تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وبحيراتها الخيالية التي تجذب السياح من كل أنحاء الولايات المتحدة ومن خارجها، وتجذب تضاريس فرجينيا المذهلة أعدادًا كبيرة السياح كل عام التي تأتي لزيارة البحيرات والجبال والشواطئ الساحلية.



وكانت البحيرة قد شهدت تصوير فيلم "رقص قذر" الأمريكي الشهير، والذي حقق عوائد مالية هائلة، إذ تكلف إنتاجه 6 ملايين دولار وربح 270 مليون دولار.



واشتهر الفيلم بلقطات بحيرة "ماونتن" الرائعة بفرجينيا والتي سرعان ما بدا الجفاف يدب إليها حتى جفت بشكل شبه كامل، واستمر الجفاف لعشرة أعوام كاملة، ولكن في صيف 2020 بدأت البحيرة تمتلئ ذاتيًا، ما أثار دهشة السكان المحليين والزوار والعلماء الذين فسروا ذلك بتنفس الطبيعة خلال 4 أشهر بسبب جائحة كوفيد 19.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 04:41 PM

اخر تعديل 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:33 PM

بالصور.. بحيرة فرجينيا المذهلة تعود من جديد وتستقبل سياح العالم منسوبها بدأ في الزيادة وهذا ما حير العلماء





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تقع ولاية فيرجينيا بين جبال الأبلاش والمحيط الأطلسي، وهي ولاية رائعة الجمال تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وبحيراتها الخيالية التي تجذب السياح من كل أنحاء الولايات المتحدة ومن خارجها، وتجذب تضاريس فرجينيا المذهلة أعدادًا كبيرة السياح كل عام التي تأتي لزيارة البحيرات والجبال والشواطئ الساحلية.



وكانت البحيرة قد شهدت تصوير فيلم "رقص قذر" الأمريكي الشهير، والذي حقق عوائد مالية هائلة، إذ تكلف إنتاجه 6 ملايين دولار وربح 270 مليون دولار.



واشتهر الفيلم بلقطات بحيرة "ماونتن" الرائعة بفرجينيا والتي سرعان ما بدا الجفاف يدب إليها حتى جفت بشكل شبه كامل، واستمر الجفاف لعشرة أعوام كاملة، ولكن في صيف 2020 بدأت البحيرة تمتلئ ذاتيًا، ما أثار دهشة السكان المحليين والزوار والعلماء الذين فسروا ذلك بتنفس الطبيعة خلال 4 أشهر بسبب جائحة كوفيد 19.