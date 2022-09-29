النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية .. قبل لقاء العربي والنجوم

يشارك في الدوري 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين

يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الأربعاء، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء قبل المباراة التي تجمع فريقي النجوم والعربي عند الثامنة مساءً لحساب الجولة الأولى من الدوري.

ويشارك في الدوري هذا الموسم 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 14 ناديًا، وذلك وفقًا للقرعة التي أجريت في مقر الاتحاد السعودي في الثامن من يونيو الماضي، حيث تصعد 3 أندية إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وتهبط 4 أندية إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من ( البكيرية، النجوم، الوشم، الرياض، الروضة، الانتصار، السد، الشرق، وج، العربي، اللواء، الذهب، الصقر وطويق) ، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الثقبة، عرعر، الجندل، القيصومة، الصفا، النجمة، الترجي، الأنصار، الزلفي، حطين، عفيف، التقدم، النعيرية والريان.

ويشهد الدوري في موسمه الجديد منح الأندية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد).

يُذكر أن الموسم الماضي شهد تتويجًا وصعودًا فريق الأخدود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إلى جانب صعود أندية العروبة، الخلود وبيشة، وهبوط أندية البكيرية، الثقبة، عرعر والنجوم إلى دوري الثانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تدشين الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية .. قبل لقاء العربي والنجوم
سبق

يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الأربعاء، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء قبل المباراة التي تجمع فريقي النجوم والعربي عند الثامنة مساءً لحساب الجولة الأولى من الدوري.

ويشارك في الدوري هذا الموسم 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 14 ناديًا، وذلك وفقًا للقرعة التي أجريت في مقر الاتحاد السعودي في الثامن من يونيو الماضي، حيث تصعد 3 أندية إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وتهبط 4 أندية إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من ( البكيرية، النجوم، الوشم، الرياض، الروضة، الانتصار، السد، الشرق، وج، العربي، اللواء، الذهب، الصقر وطويق) ، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الثقبة، عرعر، الجندل، القيصومة، الصفا، النجمة، الترجي، الأنصار، الزلفي، حطين، عفيف، التقدم، النعيرية والريان.

ويشهد الدوري في موسمه الجديد منح الأندية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد).

يُذكر أن الموسم الماضي شهد تتويجًا وصعودًا فريق الأخدود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إلى جانب صعود أندية العروبة، الخلود وبيشة، وهبوط أندية البكيرية، الثقبة، عرعر والنجوم إلى دوري الثانية.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:36 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
12:11 AM

تدشين الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية .. قبل لقاء العربي والنجوم

يشارك في الدوري 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
342

يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الأربعاء، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء قبل المباراة التي تجمع فريقي النجوم والعربي عند الثامنة مساءً لحساب الجولة الأولى من الدوري.

ويشارك في الدوري هذا الموسم 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 14 ناديًا، وذلك وفقًا للقرعة التي أجريت في مقر الاتحاد السعودي في الثامن من يونيو الماضي، حيث تصعد 3 أندية إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وتهبط 4 أندية إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من ( البكيرية، النجوم، الوشم، الرياض، الروضة، الانتصار، السد، الشرق، وج، العربي، اللواء، الذهب، الصقر وطويق) ، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الثقبة، عرعر، الجندل، القيصومة، الصفا، النجمة، الترجي، الأنصار، الزلفي، حطين، عفيف، التقدم، النعيرية والريان.

ويشهد الدوري في موسمه الجديد منح الأندية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد).

يُذكر أن الموسم الماضي شهد تتويجًا وصعودًا فريق الأخدود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إلى جانب صعود أندية العروبة، الخلود وبيشة، وهبوط أندية البكيرية، الثقبة، عرعر والنجوم إلى دوري الثانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة