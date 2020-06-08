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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

سلطنة عمان: تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 17486

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (344) لعمانيين و(260) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (17486) و(81) وفاة وتماثل (3793) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (2697) والحالات المنومة اليوم (25) وإجمالي المنومين (283) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (75).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (344) لعمانيين و(260) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (17486) و(81) وفاة وتماثل (3793) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (2697) والحالات المنومة اليوم (25) وإجمالي المنومين (283) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (75).

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
02:28 PM

سلطنة عمان: تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 17486

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (344) لعمانيين و(260) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (17486) و(81) وفاة وتماثل (3793) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (2697) والحالات المنومة اليوم (25) وإجمالي المنومين (283) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (75).

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