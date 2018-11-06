"كيف أبدأ المحادثة مع طفلي".. ورشة عمل أطلقتها جمعية أطفال القوقعة

بالشراكة مع مركز تحفيز اللغة والسمع.. وبتقديم رنا مرزا

نظمت جمعية الأطفال زارعي القوقعة بالرياض ورشة عمل تحت عنوان "كيف أبدأ المحادثة مع طفلي" وكان ذلك تحت إشراف مركز التنمية المستدامة بالغرفة التجارية بالرياض وبالشراكة مع مركز تحفيز اللغة والسمع.

وافتتحت الورشة بكلمة من رئيس الجمعية نايف الوسمي، أكد فيها أن الجمعية تطرح مثل هذه البرامج والتي تسعى من خلالها في مساعدة أهالي زارعي القوقعة في تأهيل أطفالهم، مبيناً أن هذه الورشة التدريبية تأتي ضمن سلسة البرامج والمناشط التي تقدمها الجمعية لتأهيل زارعي القوقعة.

وأضاف الوسمي أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز دور الأسر في تأهيل أطفالهم، وتتضمن عدداً من المحاور منها شرح برنامج مشاركة الأهل والتأهيل السمعي الكلامي، متطلبات ومهارات اللعب وعلاقتها باللغة، الأخطاء الشائعة والتأكد بأن الطفل يسمع كل الأصوات.

كما قدم الوسمي شكره للمدربة رنا مرزا على حضورها ومبادرتها لتقديم الورشة التدريبية للأسر، مُشيداً بدور الغرفة التجارية بالرياض التي تحتضن الجمعية إيماناً منها بدورها في المسؤولية الاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره للغرفة على ما بذلته في احتضان الجمعية من خلال عقد ورش العمل التأسيسية وجهودها المتميزة في احتضانها في مرحلة تأسيسها، مبيناً أنه تم إعداد برنامج خطة عمل مع مركز التنمية المستدامة بالغرفة، يتضمن العديد من الأنشطة واللقاءات والفعاليات التثقيفية والتوعوية.

بعد ذلك قدمت المدربة رنا مرزا الورشة التدريبية والتي استهدفت أسر الأطفال والمهتمين حيث شهد اللقاء تفاعلاً ومشاركة من قبل الحضور.

من جهتها أثنت المدربة رنا مرزا على جهود الجمعية في تبني المبادرات التي تساعد الأهالي في كيفية التعامل مع أطفالهم، مؤكدة على أهمية دور الأم في تأهيل طفلها بعد إجراء عملية زراعة القوقعة معتبرةً أن الأم هي الأخصائية الأولى لطفلها.

واختتمت الورشة بتكريم المدربة رنا مرزا من قبل رئيس الجمعية نظير جهودها وما تقوم به من أعمال تخدم الجمعية وأفراد المجتمع.