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"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعاملات الثلاثاء.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 74.02 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6% عند 70.63

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء بعدما صعدت بنحو 5 % الإثنين، وسط تراجع حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام.

وأعلن مسؤولون في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، أن الأعراض المتعلقة بسلالة "أوميكرون" ليست شديدة، وهو ما أكّده أيضاً كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض "أنتوني فاوتشي".

فيما ذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن العمليات البيعية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية قد انتهت.

وأظهرت بيانات حكومية نقلتها وكالة "بلومبرج"، ارتفاع واردات النفط في الصين لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر، أما الصادرات فسجلت أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 1.3% إلى 74.02 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6 % عند 70.63 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الثلاثاء.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 74.02 دولار للبرميل
سبق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء بعدما صعدت بنحو 5 % الإثنين، وسط تراجع حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام.

وأعلن مسؤولون في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، أن الأعراض المتعلقة بسلالة "أوميكرون" ليست شديدة، وهو ما أكّده أيضاً كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض "أنتوني فاوتشي".

فيما ذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن العمليات البيعية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية قد انتهت.

وأظهرت بيانات حكومية نقلتها وكالة "بلومبرج"، ارتفاع واردات النفط في الصين لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر، أما الصادرات فسجلت أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 1.3% إلى 74.02 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6 % عند 70.63 دولار للبرميل.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:38 AM

تعاملات الثلاثاء.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 74.02 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6% عند 70.63

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء بعدما صعدت بنحو 5 % الإثنين، وسط تراجع حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام.

وأعلن مسؤولون في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، أن الأعراض المتعلقة بسلالة "أوميكرون" ليست شديدة، وهو ما أكّده أيضاً كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض "أنتوني فاوتشي".

فيما ذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن العمليات البيعية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية قد انتهت.

وأظهرت بيانات حكومية نقلتها وكالة "بلومبرج"، ارتفاع واردات النفط في الصين لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر، أما الصادرات فسجلت أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 1.3% إلى 74.02 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6 % عند 70.63 دولار للبرميل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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