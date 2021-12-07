تعاملات الثلاثاء.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 74.02 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6% عند 70.63

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء بعدما صعدت بنحو 5 % الإثنين، وسط تراجع حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام.

وأعلن مسؤولون في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، أن الأعراض المتعلقة بسلالة "أوميكرون" ليست شديدة، وهو ما أكّده أيضاً كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض "أنتوني فاوتشي".

فيما ذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن العمليات البيعية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية قد انتهت.

وأظهرت بيانات حكومية نقلتها وكالة "بلومبرج"، ارتفاع واردات النفط في الصين لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر، أما الصادرات فسجلت أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 1.3% إلى 74.02 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 1.6 % عند 70.63 دولار للبرميل.