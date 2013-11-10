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"أخضر 19 عامًا" يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ وذلك بعد تعادله في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب أوزباكستان 1-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله باسل السيالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعادل أوزباكستان النتيجة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتصدّر الأخضر مجموعته بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أوزباكستان، وحلّ ثالثًا منتخب أفغانستان، ثم الهند في المركز الرابع والأخير.

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا كأس آسيا منتخب أوزباكستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر 19 عامًا" يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020
سبق

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ وذلك بعد تعادله في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب أوزباكستان 1-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله باسل السيالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعادل أوزباكستان النتيجة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتصدّر الأخضر مجموعته بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أوزباكستان، وحلّ ثالثًا منتخب أفغانستان، ثم الهند في المركز الرابع والأخير.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:33 PM

"أخضر 19 عامًا" يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ وذلك بعد تعادله في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب أوزباكستان 1-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله باسل السيالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعادل أوزباكستان النتيجة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتصدّر الأخضر مجموعته بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أوزباكستان، وحلّ ثالثًا منتخب أفغانستان، ثم الهند في المركز الرابع والأخير.

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