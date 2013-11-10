"أخضر 19 عامًا" يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ وذلك بعد تعادله في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب أوزباكستان 1-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله باسل السيالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعادل أوزباكستان النتيجة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتصدّر الأخضر مجموعته بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أوزباكستان، وحلّ ثالثًا منتخب أفغانستان، ثم الهند في المركز الرابع والأخير.

