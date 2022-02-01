عمان تعود من بعيد .. وتفرض التعادل الإيجابي مع أستراليا
في الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2022
لحق المنتخب العماني الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 2 / 2، أمام نظيره الأسترالي ، اليوم الثلاثاء في العاصمة مسقط ، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 .
بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 15 نقطة في المركز الثالث وابتعدت عن السعودية المتصدرة بفارق أربع نقاط وعن اليابان صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط قبل جولتين على النهاية.
عمان تعود من بعيد .. وتفرض التعادل الإيجابي مع أستراليا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-01
لحق المنتخب العماني الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 2 / 2، أمام نظيره الأسترالي ، اليوم الثلاثاء في العاصمة مسقط ، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 .
بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 15 نقطة في المركز الثالث وابتعدت عن السعودية المتصدرة بفارق أربع نقاط وعن اليابان صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط قبل جولتين على النهاية.
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:40 PM
عمان تعود من بعيد .. وتفرض التعادل الإيجابي مع أستراليا
لحق المنتخب العماني الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 2 / 2، أمام نظيره الأسترالي ، اليوم الثلاثاء في العاصمة مسقط ، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 .
بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 15 نقطة في المركز الثالث وابتعدت عن السعودية المتصدرة بفارق أربع نقاط وعن اليابان صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط قبل جولتين على النهاية.