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مصدر بمرور مكة لـ "سبق": هذه حقيقة سحب لوحات المركبات المخالفة

دعا لعدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدره القنوات الرسمية

نفى مصدر مطلع بمرور العاصمة المقدسة لـ "سبق" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.

وأكد المصدر لـ " سبق" بعدم صحة المتداول والحقيقة بأنه وقع بمحافظة العاصمة بإحدى دول الخليج.

ودعا المصدر عدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدر من القنوات الرسمية بمرور المملكة.

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مصدر بمرور مكة لـ "سبق": هذه حقيقة سحب لوحات المركبات المخالفة
سبق

نفى مصدر مطلع بمرور العاصمة المقدسة لـ "سبق" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.

وأكد المصدر لـ " سبق" بعدم صحة المتداول والحقيقة بأنه وقع بمحافظة العاصمة بإحدى دول الخليج.

ودعا المصدر عدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدر من القنوات الرسمية بمرور المملكة.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:30 AM

مصدر بمرور مكة لـ "سبق": هذه حقيقة سحب لوحات المركبات المخالفة

دعا لعدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدره القنوات الرسمية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
3,169

نفى مصدر مطلع بمرور العاصمة المقدسة لـ "سبق" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.

وأكد المصدر لـ " سبق" بعدم صحة المتداول والحقيقة بأنه وقع بمحافظة العاصمة بإحدى دول الخليج.

ودعا المصدر عدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدر من القنوات الرسمية بمرور المملكة.

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