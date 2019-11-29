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كشافة "تعليم عسير" تحقق المستوى الذهبي

في مهرجان التربية الكشفية بالخرج

حققت كشافة الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في فتيان مدارس أبها الأهلية، المستوى الذهبي ودرع التميز والأوشحة الذهبية، في مهرجان التربية الكشفية بالخرج.

فيما قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي ( الكشفي )، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستوى المحلي والعالمي.

كشافة تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كشافة "تعليم عسير" تحقق المستوى الذهبي
سبق

حققت كشافة الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في فتيان مدارس أبها الأهلية، المستوى الذهبي ودرع التميز والأوشحة الذهبية، في مهرجان التربية الكشفية بالخرج.

فيما قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي ( الكشفي )، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستوى المحلي والعالمي.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
12:15 AM

كشافة "تعليم عسير" تحقق المستوى الذهبي

في مهرجان التربية الكشفية بالخرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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حققت كشافة الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في فتيان مدارس أبها الأهلية، المستوى الذهبي ودرع التميز والأوشحة الذهبية، في مهرجان التربية الكشفية بالخرج.

فيما قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي ( الكشفي )، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستوى المحلي والعالمي.

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