١٧٠ محاميًا ومحامية يشاركون في دورة نظام الإفلاس وممارساته المهنية

تعتبر أول دورة تخصصية للجنة المحامين على مستوى منطقة مكة

قدمت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة التابعة للهيئة السعودية للمحامين، أول دورة تخصصية حضورية بعد فترة طويلة من الانقطاع، فيما يخص نظام الإفلاس وممارساته المهنية، وسط لفيف من كوكبة مميزة من المحامين والمحاميات والمتدربين والمتدربات والمهتمين.

وقام بتقديم الدورة أمين الإفلاس المحامي يوسف بن هاني المدني، والمحامي والمستشار إسماعيل الصيدلاني، وذلك على مدار يومين من الفترة 23 - 24 نوفمبر الحالي، في فندق هيلتون جدة.

وكان زخم الحضور كبيرًا وسط تفاعل مع هذا النظام المميز من قبل ١٧٠ محاميًا ومحامية؛ حيث يعتبر من الأنظمة الضخمة.

وتمت مناقشة خمسة محاور رئيسة هي: شرح نظام الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإجراءات إعادة التنظيم المالي، وإجراءات التصفية، وإنهاء الإجراء.

وفي نهاية الدورة تم تكريم المحاضر أمين الإفلاس المحامي يوسف هاني مدني بدرع تكريمي، وتكريم المستشار الصيدلاني بدرع آخر، والتقاط الصور التذكارية للمشاركين في هذه الدورة.