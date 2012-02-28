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إدارة معرض الرياض للكتاب تكشف تفاصيل فعالية "مارثون الترجمة"

اكتمال كل الخدمات اللوجستية والتجهيزات لخدمة المشاركين في الحدث

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعنوان "الكتاب.. مستقبل التحول" في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس 2018، عن تفاصيل "مارثون الترجمة" الذي سيقام ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض.

وأكدت اللجنة الإعلامية المختصة بمارثون الترجمة، أن الهدف من الفعالية ترجمةُ ما لا يقل عن مائتي مقال من اللغة العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بجودة عالية؛ بغية تنشيط حركة الترجمة في مجالات وثيقة الصلة بالثقافة السعودية وتراث المملكة وعاداتها وتقاليدها.

وذكرت اللجنة أن "مارثون الترجمة" سيقام في مقر معرض الكتاب بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعة مخصصة لغرض المارثون؛ موضحة اكتمال كل الخدمات اللوجستية والتجهيزات لخدمة المترجمين المشاركين في المارثون؛ لتمكينهم من القيام بالترجمة بيسر.

وأوضحت اللجنة أن لجنة علمية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ ستشرف على إعداد المارثون لزيادة موثوقية وجودة مخرجات المارثون، وستقوم بتدقيق ومراجعة المقالات المترجمة، ويحق للجنة التحكيم استبعاد المشاركات التي لا تفي بمتطلبات النشر العلمي.

وقالت اللجنة الإعلامية: تم تجهيز 500 مقال تم اختيارهم بعناية؛ لتساهم بالأثراء المعرفي عن المملكة العربية السعودية، تشمل في مضمونها الشخصيات السعودية البارزة في شتى المجالات والميادين، والتراث والمعالم الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى الآداب والفنون والعادات والتقاليد والموروث الشعبي والسياحة الدينية، ومناطق المملكة ومدنها.

وأضافت: الأولوية في المشاركة للمسجلين مسبقاً، وستتاح مقاعد إضافية لغير المسجلين؛ في حالة وجود مكان شاغر لزوار المعرض للمشاركة في المارثون؛ مشيرة إلى أنه سيتم فرز المرشحين ليتم بعدها تقسيمهم على فترات الفعالية، ويعلنون بذلك عن طريق SMS"".

وأردفت: "مارثون الترجمة" سيستمر لفترة ثمانية أيام، يتاح للمشاركين الاختيار بين ثلاث فترات يختار منها ما يناسب وقته؛ موضحة أن الفترة الأولى: 4.30 إلى 6م؛ فيما الفترة الثانية 6.15 إلى 7.30م؛ أما الفترة الثالثة: 8 إلى 9.30م؛ مبينة أن الطاقة الاستيعابية للفترة الواحدة 30 مشاركاً؛ على أن تكون مدة ترجمة المقال المتاحة للمشارك ساعةً ونصفاً كحد أقصى.

وأشارت اللجنة الإعلامية لـ"مارثون الترجمة"، إلى أن المقالات المترجمة سوف تُنشر بعد تدقيقها وباسم المترجم المشارك في موسوعة "الويكيبيديا"، بعد الإشارة إلى أن هذه المقالات تمت ترجمتها في مارثون الترجمة الخاص بمعرض الكتاب 2018م.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تكريم المترجمين والمترجمات الذين تميزوا خلال فترة فعالية "المارثون" بشهادة ووسام المترجم المميز.

جدير بالذكر أن اللجنة الإعلامية لمارثون الترجمة وفّرت عدداً من أجهزة الكمبيوتر مُعَدة للمشاركين، وأشارت إلى أنه يفضل أن يصطحب المتسابق معه جهاز "الحاسب المحمول" الخاص به.

وذكرت اللجنة أن القاعة مجهّزة بوصلات كهربائية وخطوط نت آمنة؛ مبدية ترحيبها بالاستفسارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة معرض الرياض للكتاب تكشف تفاصيل فعالية "مارثون الترجمة"
سبق

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعنوان "الكتاب.. مستقبل التحول" في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس 2018، عن تفاصيل "مارثون الترجمة" الذي سيقام ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض.

وأكدت اللجنة الإعلامية المختصة بمارثون الترجمة، أن الهدف من الفعالية ترجمةُ ما لا يقل عن مائتي مقال من اللغة العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بجودة عالية؛ بغية تنشيط حركة الترجمة في مجالات وثيقة الصلة بالثقافة السعودية وتراث المملكة وعاداتها وتقاليدها.

وذكرت اللجنة أن "مارثون الترجمة" سيقام في مقر معرض الكتاب بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعة مخصصة لغرض المارثون؛ موضحة اكتمال كل الخدمات اللوجستية والتجهيزات لخدمة المترجمين المشاركين في المارثون؛ لتمكينهم من القيام بالترجمة بيسر.

وأوضحت اللجنة أن لجنة علمية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ ستشرف على إعداد المارثون لزيادة موثوقية وجودة مخرجات المارثون، وستقوم بتدقيق ومراجعة المقالات المترجمة، ويحق للجنة التحكيم استبعاد المشاركات التي لا تفي بمتطلبات النشر العلمي.

وقالت اللجنة الإعلامية: تم تجهيز 500 مقال تم اختيارهم بعناية؛ لتساهم بالأثراء المعرفي عن المملكة العربية السعودية، تشمل في مضمونها الشخصيات السعودية البارزة في شتى المجالات والميادين، والتراث والمعالم الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى الآداب والفنون والعادات والتقاليد والموروث الشعبي والسياحة الدينية، ومناطق المملكة ومدنها.

وأضافت: الأولوية في المشاركة للمسجلين مسبقاً، وستتاح مقاعد إضافية لغير المسجلين؛ في حالة وجود مكان شاغر لزوار المعرض للمشاركة في المارثون؛ مشيرة إلى أنه سيتم فرز المرشحين ليتم بعدها تقسيمهم على فترات الفعالية، ويعلنون بذلك عن طريق SMS"".

وأردفت: "مارثون الترجمة" سيستمر لفترة ثمانية أيام، يتاح للمشاركين الاختيار بين ثلاث فترات يختار منها ما يناسب وقته؛ موضحة أن الفترة الأولى: 4.30 إلى 6م؛ فيما الفترة الثانية 6.15 إلى 7.30م؛ أما الفترة الثالثة: 8 إلى 9.30م؛ مبينة أن الطاقة الاستيعابية للفترة الواحدة 30 مشاركاً؛ على أن تكون مدة ترجمة المقال المتاحة للمشارك ساعةً ونصفاً كحد أقصى.

وأشارت اللجنة الإعلامية لـ"مارثون الترجمة"، إلى أن المقالات المترجمة سوف تُنشر بعد تدقيقها وباسم المترجم المشارك في موسوعة "الويكيبيديا"، بعد الإشارة إلى أن هذه المقالات تمت ترجمتها في مارثون الترجمة الخاص بمعرض الكتاب 2018م.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تكريم المترجمين والمترجمات الذين تميزوا خلال فترة فعالية "المارثون" بشهادة ووسام المترجم المميز.

جدير بالذكر أن اللجنة الإعلامية لمارثون الترجمة وفّرت عدداً من أجهزة الكمبيوتر مُعَدة للمشاركين، وأشارت إلى أنه يفضل أن يصطحب المتسابق معه جهاز "الحاسب المحمول" الخاص به.

وذكرت اللجنة أن القاعة مجهّزة بوصلات كهربائية وخطوط نت آمنة؛ مبدية ترحيبها بالاستفسارات.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:17 PM

إدارة معرض الرياض للكتاب تكشف تفاصيل فعالية "مارثون الترجمة"

اكتمال كل الخدمات اللوجستية والتجهيزات لخدمة المشاركين في الحدث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعنوان "الكتاب.. مستقبل التحول" في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس 2018، عن تفاصيل "مارثون الترجمة" الذي سيقام ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض.

وأكدت اللجنة الإعلامية المختصة بمارثون الترجمة، أن الهدف من الفعالية ترجمةُ ما لا يقل عن مائتي مقال من اللغة العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بجودة عالية؛ بغية تنشيط حركة الترجمة في مجالات وثيقة الصلة بالثقافة السعودية وتراث المملكة وعاداتها وتقاليدها.

وذكرت اللجنة أن "مارثون الترجمة" سيقام في مقر معرض الكتاب بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعة مخصصة لغرض المارثون؛ موضحة اكتمال كل الخدمات اللوجستية والتجهيزات لخدمة المترجمين المشاركين في المارثون؛ لتمكينهم من القيام بالترجمة بيسر.

وأوضحت اللجنة أن لجنة علمية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ ستشرف على إعداد المارثون لزيادة موثوقية وجودة مخرجات المارثون، وستقوم بتدقيق ومراجعة المقالات المترجمة، ويحق للجنة التحكيم استبعاد المشاركات التي لا تفي بمتطلبات النشر العلمي.

وقالت اللجنة الإعلامية: تم تجهيز 500 مقال تم اختيارهم بعناية؛ لتساهم بالأثراء المعرفي عن المملكة العربية السعودية، تشمل في مضمونها الشخصيات السعودية البارزة في شتى المجالات والميادين، والتراث والمعالم الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى الآداب والفنون والعادات والتقاليد والموروث الشعبي والسياحة الدينية، ومناطق المملكة ومدنها.

وأضافت: الأولوية في المشاركة للمسجلين مسبقاً، وستتاح مقاعد إضافية لغير المسجلين؛ في حالة وجود مكان شاغر لزوار المعرض للمشاركة في المارثون؛ مشيرة إلى أنه سيتم فرز المرشحين ليتم بعدها تقسيمهم على فترات الفعالية، ويعلنون بذلك عن طريق SMS"".

وأردفت: "مارثون الترجمة" سيستمر لفترة ثمانية أيام، يتاح للمشاركين الاختيار بين ثلاث فترات يختار منها ما يناسب وقته؛ موضحة أن الفترة الأولى: 4.30 إلى 6م؛ فيما الفترة الثانية 6.15 إلى 7.30م؛ أما الفترة الثالثة: 8 إلى 9.30م؛ مبينة أن الطاقة الاستيعابية للفترة الواحدة 30 مشاركاً؛ على أن تكون مدة ترجمة المقال المتاحة للمشارك ساعةً ونصفاً كحد أقصى.

وأشارت اللجنة الإعلامية لـ"مارثون الترجمة"، إلى أن المقالات المترجمة سوف تُنشر بعد تدقيقها وباسم المترجم المشارك في موسوعة "الويكيبيديا"، بعد الإشارة إلى أن هذه المقالات تمت ترجمتها في مارثون الترجمة الخاص بمعرض الكتاب 2018م.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تكريم المترجمين والمترجمات الذين تميزوا خلال فترة فعالية "المارثون" بشهادة ووسام المترجم المميز.

جدير بالذكر أن اللجنة الإعلامية لمارثون الترجمة وفّرت عدداً من أجهزة الكمبيوتر مُعَدة للمشاركين، وأشارت إلى أنه يفضل أن يصطحب المتسابق معه جهاز "الحاسب المحمول" الخاص به.

وذكرت اللجنة أن القاعة مجهّزة بوصلات كهربائية وخطوط نت آمنة؛ مبدية ترحيبها بالاستفسارات.

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