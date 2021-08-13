النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض

يستهدف إمداد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار بالمجان

يعدّ ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إنها مباركة، وإنها طعام طُعم، وشفاء سُقم"، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمملكة العربية السعودية لم تألُ جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

كما يعدّ مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي من المشاريع التي حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا على تنفيذها لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة تنفيذا لتطلعات ولاة أمر هذا البلد الطاهر.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 330م يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل، ويبلغ إجمالي سعتها 290 م و2 من خزانات الضغط و3 مضخات تغذية للمياه و2 من فلاتر الإستانلس ستيل وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظاً على سلامة المستفيدين، كما وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم حجز موعد عبر الرابط الإلكتروني: ‏https://eservices.wmn.gov.sa/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض
سبق

يعدّ ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إنها مباركة، وإنها طعام طُعم، وشفاء سُقم"، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمملكة العربية السعودية لم تألُ جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

كما يعدّ مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي من المشاريع التي حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا على تنفيذها لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة تنفيذا لتطلعات ولاة أمر هذا البلد الطاهر.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 330م يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل، ويبلغ إجمالي سعتها 290 م و2 من خزانات الضغط و3 مضخات تغذية للمياه و2 من فلاتر الإستانلس ستيل وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظاً على سلامة المستفيدين، كما وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم حجز موعد عبر الرابط الإلكتروني: ‏https://eservices.wmn.gov.sa/.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
04:32 PM

مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد بالمسجد النبوي.. خير ماء على وجه الأرض

يستهدف إمداد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار بالمجان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
1,440

يعدّ ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إنها مباركة، وإنها طعام طُعم، وشفاء سُقم"، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمملكة العربية السعودية لم تألُ جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

كما يعدّ مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي من المشاريع التي حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا على تنفيذها لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة تنفيذا لتطلعات ولاة أمر هذا البلد الطاهر.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 330م يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل، ويبلغ إجمالي سعتها 290 م و2 من خزانات الضغط و3 مضخات تغذية للمياه و2 من فلاتر الإستانلس ستيل وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظاً على سلامة المستفيدين، كما وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم حجز موعد عبر الرابط الإلكتروني: ‏https://eservices.wmn.gov.sa/.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,687
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,337
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,618
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,324

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة