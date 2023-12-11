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"الترفيه": 240 ألف شخص حضروا فعاليات الأسبوع الأول من ديسمبر

وسط تواجد كبير من الإمارات والبحرين والكويت

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حضور تجاوز 240 ألف شخص لفعالياتها ضمن روزنامة الشتاء خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، ووجود حضور خليجي كبير من كلٍّ من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لفعاليات "ياني وشعبيات المملكة".

وشهد الأسبوع الأول 15 فعالية متنوعة في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين الحفلات الغنائية والموسيقية للرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "جادة الترفيه" التي أنشأت في الواجهة البحرية بالخبر، إلى جانب عدد من المهرجانات والعروض المتنوعة للأطفال والكبار.

وكانت فعاليات الأسبوع قد تنوعت حسب الفئات والمناطق، حيث أقيمت في الرياض والمنطقة الشرقية حفلات الموسيقار العالمي "ياني" ومهرجان جادة الترفيه، والعروض الحية لشخصية "بارني" العالمية، إلى جانب عروض "إيلومينت" البصرية من نيويورك، وفعالية 180 ديقريز.

في حين أقيمت في الرياض الأمسية الغنائية النسائية للفنانة هبة طوجي، والأمسية الغنائية الشعبية التي أحياها كل من الفنانين مزعل فرحان، بدر الحبيش، وسعد جمعة، بالإضافة إلى فعالية الأطفال سكوبي دو، وكرنفال دنانة.

وفي جدة أقيمة الأمسية الفنية عود وطبلة، وكذلك معرض فيتنج. أما في أبها فقد أقيمت فعالية آيس أيج، وفي المدينة المنورة فعالية كتشن مشن دورا وفعالية دورا.

وأشارت الهيئة إلى سعيها في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً ونفذت مبيعات تذاكرها في أوقات قياسية، بالإضافة للعروض الأخرى المجانية التي تقدمها خلال روزنامة الشتاء.

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المستمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الترفيه": 240 ألف شخص حضروا فعاليات الأسبوع الأول من ديسمبر
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حضور تجاوز 240 ألف شخص لفعالياتها ضمن روزنامة الشتاء خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، ووجود حضور خليجي كبير من كلٍّ من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لفعاليات "ياني وشعبيات المملكة".

وشهد الأسبوع الأول 15 فعالية متنوعة في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين الحفلات الغنائية والموسيقية للرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "جادة الترفيه" التي أنشأت في الواجهة البحرية بالخبر، إلى جانب عدد من المهرجانات والعروض المتنوعة للأطفال والكبار.

وكانت فعاليات الأسبوع قد تنوعت حسب الفئات والمناطق، حيث أقيمت في الرياض والمنطقة الشرقية حفلات الموسيقار العالمي "ياني" ومهرجان جادة الترفيه، والعروض الحية لشخصية "بارني" العالمية، إلى جانب عروض "إيلومينت" البصرية من نيويورك، وفعالية 180 ديقريز.

في حين أقيمت في الرياض الأمسية الغنائية النسائية للفنانة هبة طوجي، والأمسية الغنائية الشعبية التي أحياها كل من الفنانين مزعل فرحان، بدر الحبيش، وسعد جمعة، بالإضافة إلى فعالية الأطفال سكوبي دو، وكرنفال دنانة.

وفي جدة أقيمة الأمسية الفنية عود وطبلة، وكذلك معرض فيتنج. أما في أبها فقد أقيمت فعالية آيس أيج، وفي المدينة المنورة فعالية كتشن مشن دورا وفعالية دورا.

وأشارت الهيئة إلى سعيها في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً ونفذت مبيعات تذاكرها في أوقات قياسية، بالإضافة للعروض الأخرى المجانية التي تقدمها خلال روزنامة الشتاء.

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المستمرة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
05:41 PM

"الترفيه": 240 ألف شخص حضروا فعاليات الأسبوع الأول من ديسمبر

وسط تواجد كبير من الإمارات والبحرين والكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حضور تجاوز 240 ألف شخص لفعالياتها ضمن روزنامة الشتاء خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، ووجود حضور خليجي كبير من كلٍّ من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لفعاليات "ياني وشعبيات المملكة".

وشهد الأسبوع الأول 15 فعالية متنوعة في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين الحفلات الغنائية والموسيقية للرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "جادة الترفيه" التي أنشأت في الواجهة البحرية بالخبر، إلى جانب عدد من المهرجانات والعروض المتنوعة للأطفال والكبار.

وكانت فعاليات الأسبوع قد تنوعت حسب الفئات والمناطق، حيث أقيمت في الرياض والمنطقة الشرقية حفلات الموسيقار العالمي "ياني" ومهرجان جادة الترفيه، والعروض الحية لشخصية "بارني" العالمية، إلى جانب عروض "إيلومينت" البصرية من نيويورك، وفعالية 180 ديقريز.

في حين أقيمت في الرياض الأمسية الغنائية النسائية للفنانة هبة طوجي، والأمسية الغنائية الشعبية التي أحياها كل من الفنانين مزعل فرحان، بدر الحبيش، وسعد جمعة، بالإضافة إلى فعالية الأطفال سكوبي دو، وكرنفال دنانة.

وفي جدة أقيمة الأمسية الفنية عود وطبلة، وكذلك معرض فيتنج. أما في أبها فقد أقيمت فعالية آيس أيج، وفي المدينة المنورة فعالية كتشن مشن دورا وفعالية دورا.

وأشارت الهيئة إلى سعيها في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً ونفذت مبيعات تذاكرها في أوقات قياسية، بالإضافة للعروض الأخرى المجانية التي تقدمها خلال روزنامة الشتاء.

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المستمرة.

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