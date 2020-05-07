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الطفل "ليث" يهزم فيروس كورونا في نجران

يبلغ من العمر سنة و5 شهور

تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.

وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.

نجران مستشفى الملك خالد العزل الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطفل "ليث" يهزم فيروس كورونا في نجران
سبق

تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.

وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:32 AM

الطفل "ليث" يهزم فيروس كورونا في نجران

يبلغ من العمر سنة و5 شهور

A A A
هادي آل كليب - نجران
11
8,465

تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.

وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.

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