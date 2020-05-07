الطفل "ليث" يهزم فيروس كورونا في نجران

يبلغ من العمر سنة و5 شهور

تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.

وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.