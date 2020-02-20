مواجهة دراماتيكية.. الشباب يقلب الطاولة ويُسقط ضمك بثلاثية

في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، نظيره ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بالرياض، في افتتاح الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 28 نقطة، فيما تجمد ضمك عند النقطة الرابعة عشرة.



بدأ الشوط الأول ولم يسجل أحد الفريقين أفضلية على الآخر حتى الدقيقة السادسة عشرة، عندما تمكن عبدالله الحمدان من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها سيبا وأحرزها في الشباك هدفًا أول لفريقه الشباب، وعند الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي تمكّن ضمك من تعديل النتيجة عبر رفاييل كوستا، لتصبح النتيجة تعادلًا إيجابيًّا بهدف لمثله، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



بدأ الشوط الثاني واستمرت النتيجة بتعادل الكفتين، حتى تمكّن إيميليو زيلايا من ترجيح كفة فريقه بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك الشبابية عند الدقيقة 56، لتصبح النتيجة هدفين لضمك مقابل هدف لأصحاب الضيافة، وعند الدقيقة 75 تمكّن الشباب من تعديل الكفة لصالحه عن طريق عبدالله الزوري، وفي الدقيقة 87 تمكّن جوانكا من إعادة فريقه الشباب للمقدمة، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، لتنتهي المواجهة بفوز الشباب بثلاثة أهداف لهدفين لضمك.