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بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني

تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل).

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

صوالين الحلاقة المغاسل الدفع الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني
سبق

تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل).

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:04 PM

بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
13,313

تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل).

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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