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بـ"سوبر هاترك".. "البعيجان " يسيطر على شوط "جل الوضح"

حصد المراكز "1 و3 و4 و5".. بينما فاز "الدوسري" بالثاني

حصد المواطن عبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العصيمي، المركز الأول، من منافسه المواطن مسفر بن محمد بن كليفيخ الدوسري، في الديربي الثنائي بشوط "جل الوضح".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أسماء أصحاب المراكز الخمسة الفائزة في شوط "جل الوضح"، حيث فاز "البعيجان" بالمراكز الأول والثالث والرابع والخامس، فيما حصل الدوسري على المركز الثاني.

وكانت المنافسة في هذا الشوط "جل الوضح" قد شهدت مشاركة "البعيجان" و"الدوسري" بخمس فرديات لكل منهما، بعد التأهل من قبل لجان التحكيم الأولية.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ"سوبر هاترك".. "البعيجان " يسيطر على شوط "جل الوضح"
سبق

حصد المواطن عبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العصيمي، المركز الأول، من منافسه المواطن مسفر بن محمد بن كليفيخ الدوسري، في الديربي الثنائي بشوط "جل الوضح".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أسماء أصحاب المراكز الخمسة الفائزة في شوط "جل الوضح"، حيث فاز "البعيجان" بالمراكز الأول والثالث والرابع والخامس، فيما حصل الدوسري على المركز الثاني.

وكانت المنافسة في هذا الشوط "جل الوضح" قد شهدت مشاركة "البعيجان" و"الدوسري" بخمس فرديات لكل منهما، بعد التأهل من قبل لجان التحكيم الأولية.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
02:13 PM

بـ"سوبر هاترك".. "البعيجان " يسيطر على شوط "جل الوضح"

حصد المراكز "1 و3 و4 و5".. بينما فاز "الدوسري" بالثاني

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,027

حصد المواطن عبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العصيمي، المركز الأول، من منافسه المواطن مسفر بن محمد بن كليفيخ الدوسري، في الديربي الثنائي بشوط "جل الوضح".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أسماء أصحاب المراكز الخمسة الفائزة في شوط "جل الوضح"، حيث فاز "البعيجان" بالمراكز الأول والثالث والرابع والخامس، فيما حصل الدوسري على المركز الثاني.

وكانت المنافسة في هذا الشوط "جل الوضح" قد شهدت مشاركة "البعيجان" و"الدوسري" بخمس فرديات لكل منهما، بعد التأهل من قبل لجان التحكيم الأولية.

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