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أسعار النفط تقفز إلى ذروة 13 شهرًا.. وبرنت عند 63.45 دولارًا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.2%

مجددًا ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرًا.

كذلك تَلَقّت أسواق النفط الدعم، من الآمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 63.45 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولارًا وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.2% إلى 60.75 دولارًا للبرميل. ولامست 60.95 دولارًا وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وكسبت أسعار النفط نحو 5% الأسبوع الماضي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تقفز إلى ذروة 13 شهرًا.. وبرنت عند 63.45 دولارًا للبرميل
سبق

مجددًا ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرًا.

كذلك تَلَقّت أسواق النفط الدعم، من الآمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 63.45 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولارًا وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.2% إلى 60.75 دولارًا للبرميل. ولامست 60.95 دولارًا وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وكسبت أسعار النفط نحو 5% الأسبوع الماضي.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
01:00 PM

أسعار النفط تقفز إلى ذروة 13 شهرًا.. وبرنت عند 63.45 دولارًا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.2%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مجددًا ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرًا.

كذلك تَلَقّت أسواق النفط الدعم، من الآمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 63.45 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولارًا وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.2% إلى 60.75 دولارًا للبرميل. ولامست 60.95 دولارًا وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وكسبت أسعار النفط نحو 5% الأسبوع الماضي.

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