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بأكثر من 189 مليونًا.. أمير جازان يدشّن مشروعات تنموية بـ"فيفاء"

شملت التعليمية والبلدية وخدمات المياه والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية

دشن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خلال زيارته لفيفاء اليوم، مشروعات تنموية وخدمية بأكثر من 189 مليون ريال.

وتفصيلاً، دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم, ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بمحافظة فيفا بقيمة إجمالية بلغت 189.881.170 ريالاً, وذلك بقاعة الاحتفالات بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.

وشمل التدشين ووضع حجر الأساس عدداً من المشروعات التعليمية والبلدية وخدمات المياه والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية, إضافة لمبادرة شركة أرامكو السعودية لزراعة البن.

ودعا الأمير محمد بن ناصر خلال الحفل، إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالزراعات البديلة، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارات ممثلة في فروعها بالمنطقة لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية المشروعات في خدمة المحافظة وأهلها، منوهاً بما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

وشدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية البلاد المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، وعلى وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.

عقب ذلك ألقى حسن بن يحيى الفيفي كلمة الأهالي ثمن فيها زيارة أمير المنطقة وتدشين المشروعات، مؤكداً حرص الأهالي على تقديم كل ما يسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.

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بأكثر من 189 مليونًا.. أمير جازان يدشّن مشروعات تنموية بـ"فيفاء"
سبق

دشن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خلال زيارته لفيفاء اليوم، مشروعات تنموية وخدمية بأكثر من 189 مليون ريال.

وتفصيلاً، دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم, ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بمحافظة فيفا بقيمة إجمالية بلغت 189.881.170 ريالاً, وذلك بقاعة الاحتفالات بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.

وشمل التدشين ووضع حجر الأساس عدداً من المشروعات التعليمية والبلدية وخدمات المياه والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية, إضافة لمبادرة شركة أرامكو السعودية لزراعة البن.

ودعا الأمير محمد بن ناصر خلال الحفل، إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالزراعات البديلة، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارات ممثلة في فروعها بالمنطقة لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية المشروعات في خدمة المحافظة وأهلها، منوهاً بما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

وشدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية البلاد المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، وعلى وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.

عقب ذلك ألقى حسن بن يحيى الفيفي كلمة الأهالي ثمن فيها زيارة أمير المنطقة وتدشين المشروعات، مؤكداً حرص الأهالي على تقديم كل ما يسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
04:33 PM

بأكثر من 189 مليونًا.. أمير جازان يدشّن مشروعات تنموية بـ"فيفاء"

شملت التعليمية والبلدية وخدمات المياه والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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دشن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خلال زيارته لفيفاء اليوم، مشروعات تنموية وخدمية بأكثر من 189 مليون ريال.

وتفصيلاً، دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم, ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بمحافظة فيفا بقيمة إجمالية بلغت 189.881.170 ريالاً, وذلك بقاعة الاحتفالات بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.

وشمل التدشين ووضع حجر الأساس عدداً من المشروعات التعليمية والبلدية وخدمات المياه والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية, إضافة لمبادرة شركة أرامكو السعودية لزراعة البن.

ودعا الأمير محمد بن ناصر خلال الحفل، إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالزراعات البديلة، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارات ممثلة في فروعها بالمنطقة لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية المشروعات في خدمة المحافظة وأهلها، منوهاً بما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

وشدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية البلاد المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، وعلى وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.

عقب ذلك ألقى حسن بن يحيى الفيفي كلمة الأهالي ثمن فيها زيارة أمير المنطقة وتدشين المشروعات، مؤكداً حرص الأهالي على تقديم كل ما يسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.

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