النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر المانحين للبنان.. الأحد القادم

لتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب الانفجار

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للبنان يوم غد السبت؛ للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان الذي دعت إليه فرنسا عبر دائرة الفيديو يوم الأحد القادم.

وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومفوض إدارة الأزمات يانيش لنارشيش، سيمثلان الاتحاد الأوروبي في اللقاء الذي سيقوم بتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وأكد المتحدث الأوروبي ضرورة متابعة التحقيقات؛ حيث إن حجم الكارثة يؤكد مجددًا أن وحدة اللبنانيين ضرورية لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان، والتي تظل هيكلية ومزمنة؛ موضحًا أن الدعم الأوروبي يظل لمؤسسات الدولة اللبنانية وليس لحزب الله.

وأشار إلى أن المرحلة حاليًا هي مرحلة تقييم المساعدات وليس تقديم منح بشكل أوسع لإعادة الإعمار؛ مبينًا أنه يوجد اتجاه لتحسين آلية دخول المنتجات اللبنانية للأسواق الأوروبية عبر تحفيزات جمركية في مرحلة أولى.

الاتحاد الأوروبي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر المانحين للبنان.. الأحد القادم
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للبنان يوم غد السبت؛ للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان الذي دعت إليه فرنسا عبر دائرة الفيديو يوم الأحد القادم.

وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومفوض إدارة الأزمات يانيش لنارشيش، سيمثلان الاتحاد الأوروبي في اللقاء الذي سيقوم بتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وأكد المتحدث الأوروبي ضرورة متابعة التحقيقات؛ حيث إن حجم الكارثة يؤكد مجددًا أن وحدة اللبنانيين ضرورية لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان، والتي تظل هيكلية ومزمنة؛ موضحًا أن الدعم الأوروبي يظل لمؤسسات الدولة اللبنانية وليس لحزب الله.

وأشار إلى أن المرحلة حاليًا هي مرحلة تقييم المساعدات وليس تقديم منح بشكل أوسع لإعادة الإعمار؛ مبينًا أنه يوجد اتجاه لتحسين آلية دخول المنتجات اللبنانية للأسواق الأوروبية عبر تحفيزات جمركية في مرحلة أولى.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
04:12 PM

الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر المانحين للبنان.. الأحد القادم

لتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب الانفجار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
363

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للبنان يوم غد السبت؛ للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان الذي دعت إليه فرنسا عبر دائرة الفيديو يوم الأحد القادم.

وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومفوض إدارة الأزمات يانيش لنارشيش، سيمثلان الاتحاد الأوروبي في اللقاء الذي سيقوم بتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وأكد المتحدث الأوروبي ضرورة متابعة التحقيقات؛ حيث إن حجم الكارثة يؤكد مجددًا أن وحدة اللبنانيين ضرورية لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان، والتي تظل هيكلية ومزمنة؛ موضحًا أن الدعم الأوروبي يظل لمؤسسات الدولة اللبنانية وليس لحزب الله.

وأشار إلى أن المرحلة حاليًا هي مرحلة تقييم المساعدات وليس تقديم منح بشكل أوسع لإعادة الإعمار؛ مبينًا أنه يوجد اتجاه لتحسين آلية دخول المنتجات اللبنانية للأسواق الأوروبية عبر تحفيزات جمركية في مرحلة أولى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,716
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,448

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة