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هيئة تطوير مكة تعلن الانتهاء من مشروع جسر المشاة بمشعر منى

بدأ العمل به في رجب الماضي بهدف فصل حركة المشاة عن المركبات

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى واستئناف سير المركبات، حيث يهدف المشروع إلى فصل حركة المشاة عن المركبات.

وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله من تاريخ 20 رجب 1440 هـ .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تطوير مكة تعلن الانتهاء من مشروع جسر المشاة بمشعر منى
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى واستئناف سير المركبات، حيث يهدف المشروع إلى فصل حركة المشاة عن المركبات.

وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله من تاريخ 20 رجب 1440 هـ .

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
01:26 AM

هيئة تطوير مكة تعلن الانتهاء من مشروع جسر المشاة بمشعر منى

بدأ العمل به في رجب الماضي بهدف فصل حركة المشاة عن المركبات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
744

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى واستئناف سير المركبات، حيث يهدف المشروع إلى فصل حركة المشاة عن المركبات.

وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله من تاريخ 20 رجب 1440 هـ .

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