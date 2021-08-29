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تبوك.. أكثر من 91 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 548 مدرسة

في مرحلتَي المتوسط والثانوي ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية

استهلّ أكثر من 91 ألف طالب وطالبة بمنطقة تبوك في مرحلتَي التعليم المتوسط والثانوي، اليوم، تعليمهم الحضوري والمنتظم في 548 مدرسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضح مدير عام الإدارة بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن الإدارة رصدت عودة الطلاب والطالبات، من خلال اللجان الموجودة بالميدان، وانتظامهم، مؤكداً أن جميع المدارس قد تم العمل على تهيئتها منذ وقت مبكر، من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية، وقيام لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع قيادات المدارس بجولات على المدارس للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاج إليه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الإدارات ومكاتب التعليم في المنطقة كافة ستواصل عملها الجاد وجهودها المكثّفة لمتابعة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات كافة في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية اليوم.

ونوّه بدور مديري ومديرات المدارس في بيئتهم التعليمية، لجعلها آمنة وصحية بكل المقاييس، والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة وقاية لضمان تطبيق التباعد في الفصول، وأثناء التنقل داخل المدارس، ووجود خطة خاصة بكل مدرسة تشمل مسارات التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، والتأكّد من اكتمال أخذ اللقاح للكادر التعليمي والطلاب ووضع آلية تواصل مع الجهات الصحية المعنية.

وتمنى مدير تعليم تبوك للجميع عاماً دراسياً مميزاً وحافلاً بالإنجازات التعليمية بتعامل منظومة المجتمع التعليمي وشركاء النجاح الأسر الكريمة، في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، لافتاً إلى أن المتابعة مستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك، والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. أكثر من 91 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 548 مدرسة
سبق

استهلّ أكثر من 91 ألف طالب وطالبة بمنطقة تبوك في مرحلتَي التعليم المتوسط والثانوي، اليوم، تعليمهم الحضوري والمنتظم في 548 مدرسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضح مدير عام الإدارة بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن الإدارة رصدت عودة الطلاب والطالبات، من خلال اللجان الموجودة بالميدان، وانتظامهم، مؤكداً أن جميع المدارس قد تم العمل على تهيئتها منذ وقت مبكر، من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية، وقيام لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع قيادات المدارس بجولات على المدارس للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاج إليه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الإدارات ومكاتب التعليم في المنطقة كافة ستواصل عملها الجاد وجهودها المكثّفة لمتابعة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات كافة في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية اليوم.

ونوّه بدور مديري ومديرات المدارس في بيئتهم التعليمية، لجعلها آمنة وصحية بكل المقاييس، والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة وقاية لضمان تطبيق التباعد في الفصول، وأثناء التنقل داخل المدارس، ووجود خطة خاصة بكل مدرسة تشمل مسارات التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، والتأكّد من اكتمال أخذ اللقاح للكادر التعليمي والطلاب ووضع آلية تواصل مع الجهات الصحية المعنية.

وتمنى مدير تعليم تبوك للجميع عاماً دراسياً مميزاً وحافلاً بالإنجازات التعليمية بتعامل منظومة المجتمع التعليمي وشركاء النجاح الأسر الكريمة، في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، لافتاً إلى أن المتابعة مستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك، والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:41 AM

تبوك.. أكثر من 91 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 548 مدرسة

في مرحلتَي المتوسط والثانوي ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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استهلّ أكثر من 91 ألف طالب وطالبة بمنطقة تبوك في مرحلتَي التعليم المتوسط والثانوي، اليوم، تعليمهم الحضوري والمنتظم في 548 مدرسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضح مدير عام الإدارة بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن الإدارة رصدت عودة الطلاب والطالبات، من خلال اللجان الموجودة بالميدان، وانتظامهم، مؤكداً أن جميع المدارس قد تم العمل على تهيئتها منذ وقت مبكر، من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية، وقيام لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع قيادات المدارس بجولات على المدارس للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاج إليه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الإدارات ومكاتب التعليم في المنطقة كافة ستواصل عملها الجاد وجهودها المكثّفة لمتابعة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات كافة في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية اليوم.

ونوّه بدور مديري ومديرات المدارس في بيئتهم التعليمية، لجعلها آمنة وصحية بكل المقاييس، والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة وقاية لضمان تطبيق التباعد في الفصول، وأثناء التنقل داخل المدارس، ووجود خطة خاصة بكل مدرسة تشمل مسارات التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، والتأكّد من اكتمال أخذ اللقاح للكادر التعليمي والطلاب ووضع آلية تواصل مع الجهات الصحية المعنية.

وتمنى مدير تعليم تبوك للجميع عاماً دراسياً مميزاً وحافلاً بالإنجازات التعليمية بتعامل منظومة المجتمع التعليمي وشركاء النجاح الأسر الكريمة، في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، لافتاً إلى أن المتابعة مستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك، والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم.

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