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CEBI تحشد قدراتها لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح "كورونا"

عبر التعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم

أفاد خبير في "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" (CEPI) بأن التحالف أقام شراكة مع منتجي الأدوية القادرين على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويًّا من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خبير الأدوية جيمس روبينسون في تصريح لـ"رويترز": "الآن نعرف أن بإمكاننا إنتاج ملياري جرعة كحد أدنى مستهدف" حتى نهاية عام 2021.

وحتى في غياب لقاح معتمد، يعمل التحالف على إعداد المنشآت للإنتاج والتوريد؛ لضمان توزيع اللقاحات حول العالم.

وأشار روبينسون إلى أن التحالف قد قام بالخطوات الأولية؛ لضمان القدرات الإنتاجية بالتعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 4 مليارات جرعة من اللقاح سنويًّا.

وأضاف أن التحالف يخطط لإقامة ما بين 8 و10 مراكز إقليمية للتوزيع؛ لتجنب توزيع اللقاحات من مركز واحد لكل العالم.

يُذكر أن "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" الذي يتخذ من النرويج مقرًّا له، هو مؤسسة مختصة بتطوير اللقاحات، وهو مدعوم من قِبَل حكومات 14 دولة، ومؤسسة بيل غيتس الخيرية، ومنظمات خيرية أخرى، وخصص 829 مليون دولار لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا لـ9 شركات ومؤسسات علمية تعمل على تطوير اللقاح.

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CEBI تحشد قدراتها لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح "كورونا"
سبق

أفاد خبير في "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" (CEPI) بأن التحالف أقام شراكة مع منتجي الأدوية القادرين على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويًّا من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خبير الأدوية جيمس روبينسون في تصريح لـ"رويترز": "الآن نعرف أن بإمكاننا إنتاج ملياري جرعة كحد أدنى مستهدف" حتى نهاية عام 2021.

وحتى في غياب لقاح معتمد، يعمل التحالف على إعداد المنشآت للإنتاج والتوريد؛ لضمان توزيع اللقاحات حول العالم.

وأشار روبينسون إلى أن التحالف قد قام بالخطوات الأولية؛ لضمان القدرات الإنتاجية بالتعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 4 مليارات جرعة من اللقاح سنويًّا.

وأضاف أن التحالف يخطط لإقامة ما بين 8 و10 مراكز إقليمية للتوزيع؛ لتجنب توزيع اللقاحات من مركز واحد لكل العالم.

يُذكر أن "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" الذي يتخذ من النرويج مقرًّا له، هو مؤسسة مختصة بتطوير اللقاحات، وهو مدعوم من قِبَل حكومات 14 دولة، ومؤسسة بيل غيتس الخيرية، ومنظمات خيرية أخرى، وخصص 829 مليون دولار لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا لـ9 شركات ومؤسسات علمية تعمل على تطوير اللقاح.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:07 AM

CEBI تحشد قدراتها لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح "كورونا"

عبر التعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد خبير في "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" (CEPI) بأن التحالف أقام شراكة مع منتجي الأدوية القادرين على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويًّا من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خبير الأدوية جيمس روبينسون في تصريح لـ"رويترز": "الآن نعرف أن بإمكاننا إنتاج ملياري جرعة كحد أدنى مستهدف" حتى نهاية عام 2021.

وحتى في غياب لقاح معتمد، يعمل التحالف على إعداد المنشآت للإنتاج والتوريد؛ لضمان توزيع اللقاحات حول العالم.

وأشار روبينسون إلى أن التحالف قد قام بالخطوات الأولية؛ لضمان القدرات الإنتاجية بالتعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 4 مليارات جرعة من اللقاح سنويًّا.

وأضاف أن التحالف يخطط لإقامة ما بين 8 و10 مراكز إقليمية للتوزيع؛ لتجنب توزيع اللقاحات من مركز واحد لكل العالم.

يُذكر أن "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" الذي يتخذ من النرويج مقرًّا له، هو مؤسسة مختصة بتطوير اللقاحات، وهو مدعوم من قِبَل حكومات 14 دولة، ومؤسسة بيل غيتس الخيرية، ومنظمات خيرية أخرى، وخصص 829 مليون دولار لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا لـ9 شركات ومؤسسات علمية تعمل على تطوير اللقاح.

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