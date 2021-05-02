عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اجتماعاً مرئياً مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ. وبحثا خلال الاجتماع أوجه التعاون في المجالات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز ما تم في الشأن الثقافي بين البلدين في ظل علاقة الصداقة المتينة التي تجمع البلدين. وثمّن سموه مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض التي أقيمت في الرياض في وقت سابق.

وزير الثقافة يبحث مع القائمة بالأعمال للسفارة الأمريكية أوجه التعاون في المجالات الثقافية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-02 عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اجتماعاً مرئياً مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحثا خلال الاجتماع أوجه التعاون في المجالات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز ما تم في الشأن الثقافي بين البلدين في ظل علاقة الصداقة المتينة التي تجمع البلدين.

وثمّن سموه مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض التي أقيمت في الرياض في وقت سابق.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 05:02 PM

وزير الثقافة يبحث مع القائمة بالأعمال للسفارة الأمريكية أوجه التعاون في المجالات الثقافية ثمن مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض





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عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اجتماعاً مرئياً مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحثا خلال الاجتماع أوجه التعاون في المجالات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز ما تم في الشأن الثقافي بين البلدين في ظل علاقة الصداقة المتينة التي تجمع البلدين.

وثمّن سموه مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض التي أقيمت في الرياض في وقت سابق.