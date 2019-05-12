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"تجارة الحدود الشمالية" تتابع التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.. دعت المواطنين إلى التعاون

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في الحدود الشمالية، اليوم، جولات ميدانية على محال التموينات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكّد مدير فرع التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن إلزام الأنشطة التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي تطبق عبر عدة مراحل، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات تجارية.

وزاررة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة الحدود الشمالية" تتابع التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في الحدود الشمالية، اليوم، جولات ميدانية على محال التموينات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكّد مدير فرع التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن إلزام الأنشطة التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي تطبق عبر عدة مراحل، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات تجارية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:43 PM

"تجارة الحدود الشمالية" تتابع التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.. دعت المواطنين إلى التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في الحدود الشمالية، اليوم، جولات ميدانية على محال التموينات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكّد مدير فرع التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن إلزام الأنشطة التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي تطبق عبر عدة مراحل، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات تجارية.

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