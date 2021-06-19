النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة

من القامات العلمية المتميزة بالجامعة وشاركت في عديد من المؤتمرات

وافق المجلس العلمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، رئيس الجامعة، بالإجماع على قرار ترقية الدكتورة أفنان بنت عبدالرحمن العييد لدرجة أستاذ بالجامعة.

والدكتورة أفنان العييد حاصلة على البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة ويست أوف إنجلاند بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من جامعة بريستول، ودرجة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة إكستر، وشغلت منصب وكيلة إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعد د. أفنان من القامات العلمية المتميزة بالجامعة، حيث شاركت في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من المشاريع والبرامج التربوية على مستوى الكلية والجامعة، ونُشر لها عديد من الأبحاث المهمة في المجلات العلمية المحكمة والمتعلقة بالتعلم الإلكتروني والتعلم المتنقل والواقع المعزّز والتصميم التعليمي.

و د. أفنان حاصلة على جائزة خليفة التربوية عن مشروع «الإعلام الجديد في دعم تعليم وتعلم طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن».

بدورها، عبّرت د. أفنان عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة أ.د. إيناس العيسى، وأعضاء المجلس العلمي، على ما حظيت به من دعمٍ وتشجيعٍ وتهنئةٍ صادقة من الجميع، متمنية لجامعة الأميرة نورة أن تظل منارةً للعلم ومنبراً شامخاً للتعليم في المملكة.

ودعت الله أن تكون هذه الترقية عوناً لها في عملها، تُسهم من خلالها في خدمة الجامعة وتقديم خدماتها التعليمية والبحثية المتميزة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة
سبق

وافق المجلس العلمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، رئيس الجامعة، بالإجماع على قرار ترقية الدكتورة أفنان بنت عبدالرحمن العييد لدرجة أستاذ بالجامعة.

والدكتورة أفنان العييد حاصلة على البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة ويست أوف إنجلاند بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من جامعة بريستول، ودرجة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة إكستر، وشغلت منصب وكيلة إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعد د. أفنان من القامات العلمية المتميزة بالجامعة، حيث شاركت في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من المشاريع والبرامج التربوية على مستوى الكلية والجامعة، ونُشر لها عديد من الأبحاث المهمة في المجلات العلمية المحكمة والمتعلقة بالتعلم الإلكتروني والتعلم المتنقل والواقع المعزّز والتصميم التعليمي.

و د. أفنان حاصلة على جائزة خليفة التربوية عن مشروع «الإعلام الجديد في دعم تعليم وتعلم طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن».

بدورها، عبّرت د. أفنان عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة أ.د. إيناس العيسى، وأعضاء المجلس العلمي، على ما حظيت به من دعمٍ وتشجيعٍ وتهنئةٍ صادقة من الجميع، متمنية لجامعة الأميرة نورة أن تظل منارةً للعلم ومنبراً شامخاً للتعليم في المملكة.

ودعت الله أن تكون هذه الترقية عوناً لها في عملها، تُسهم من خلالها في خدمة الجامعة وتقديم خدماتها التعليمية والبحثية المتميزة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:46 AM

ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة

من القامات العلمية المتميزة بالجامعة وشاركت في عديد من المؤتمرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
186

وافق المجلس العلمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، رئيس الجامعة، بالإجماع على قرار ترقية الدكتورة أفنان بنت عبدالرحمن العييد لدرجة أستاذ بالجامعة.

والدكتورة أفنان العييد حاصلة على البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة ويست أوف إنجلاند بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من جامعة بريستول، ودرجة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة إكستر، وشغلت منصب وكيلة إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعد د. أفنان من القامات العلمية المتميزة بالجامعة، حيث شاركت في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من المشاريع والبرامج التربوية على مستوى الكلية والجامعة، ونُشر لها عديد من الأبحاث المهمة في المجلات العلمية المحكمة والمتعلقة بالتعلم الإلكتروني والتعلم المتنقل والواقع المعزّز والتصميم التعليمي.

و د. أفنان حاصلة على جائزة خليفة التربوية عن مشروع «الإعلام الجديد في دعم تعليم وتعلم طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن».

بدورها، عبّرت د. أفنان عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة أ.د. إيناس العيسى، وأعضاء المجلس العلمي، على ما حظيت به من دعمٍ وتشجيعٍ وتهنئةٍ صادقة من الجميع، متمنية لجامعة الأميرة نورة أن تظل منارةً للعلم ومنبراً شامخاً للتعليم في المملكة.

ودعت الله أن تكون هذه الترقية عوناً لها في عملها، تُسهم من خلالها في خدمة الجامعة وتقديم خدماتها التعليمية والبحثية المتميزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة