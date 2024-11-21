ركن الأديبات الواعدات في "أدبي الأحساء" ينفذ برنامج "مكعبات التوازن"

استهدف بناء الشخصية الثقافية وتميز بتوظيف الأنشطة ووجود دور للحاضرات

ضمن سلسلة أنشطة نادي الأحساء الأدبي المتنوعة، أثرى ركن الأديبات الواعدات فعالية مكعب التوازن للمدربة سارة الخضير، والتي تهدف إلى بناء الشخصية الثقافية من خلال جوانب الحياة الستة.

واستهلت المدربة الفعالية بتوظيف اللعب كمدخل للمادة، والتي أسهمت في مشاركة الحاضرات قريبًا للتطبيق بعيدًا عن التنظير، حتى تعمقت في طرح المحتوى، وبادرت الحاضرات إلى توظيف الأنشطة بما يناسب إمكاناتهن لتحقيق التوازن المطلوب.

وكان للحاضرات دور في سير عجلة اللقاء حيث ذكرت الدكتورة نورة الهديب أن قيمة التوازن هو مطلب كل إنسان ليسعى في حياته بعيدًا عن الضغوط والتوتر، وإمكانية توظيف المحتوى لبناء شخصية الأطفال عبر تعزيز مهارات كل مجال.

وتحدثت هيام الشعيبي عن القيمة النوعية للفعالية، وأن مثل تلك المواد لأكبر داعم للحضور وتلقي المنفعة، كما كان في نهاية اللقاء جولة للحاضرات على مرافق النادي، والتي نالت إعجاب الحضور والتقاط الصور، فيما عبّرت طرفة العفالق عن مستوى البناء الجمالي للمبنى.

واختتم اللقاء بتكريم المدربة من قِبل مشرفة الركن مها النصار، التي شكرت الجميع على الحضور، والمشاركة في إنجاح المحتوى بما يخدم مصلحة الشخصية، مؤكدة حرص إدارة النادي بتقديم كل محتوى يزيد وعي المجتمع للرقي به على كل الأصعدة.