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فاوضه "الهلال".. "انترناسيونال" البرازيلي يجدد تعاقده مع "إدينيلسون"

جددت إدارة انترناسيونال البرازيلي عقد لاعب المحور في فريقها الأول، اللاعب ادينيلسون الذي كان مطلوباً بشدة من قبل الهلاليين، حتى عام 2022؛ ليغلق بذلك الباب أمام الهلاليين في ضم اللاعب.

وكانت إدارة الهلال قد فاوضت النادي البرازيلي لضم اللاعب؛ حيث تقدَّمت بعرضين برقمين ماديين مختلفين، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت مناقشة العروض الهلالية؛ لرغبتها في استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

ورحل عن صفوف الهلال حتى الآن من محترفيه الأجانب؛ كلٌّ من: العماني علي الحبسي، والأسترالي ميلوس ديجينيك، والإماراتي عمر عبدالرحمن عموري. وتدور أنباء حول رغبة مسؤولي الزعيم في التخلص أيضًا من الإسبانيَّين: ألبيرتو بوتيا، وغوناثان سوريانو.

وتأكد بقاء كلٍّ من: البرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندريه كاريلو؛ الذي نجح مسؤلو النادي في شراء بطاقته الدولية لأربعة مواسم، والإيطالي جيوفينكو، والفرنسي بافيتمبي غوميز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فاوضه "الهلال".. "انترناسيونال" البرازيلي يجدد تعاقده مع "إدينيلسون"
سبق

جددت إدارة انترناسيونال البرازيلي عقد لاعب المحور في فريقها الأول، اللاعب ادينيلسون الذي كان مطلوباً بشدة من قبل الهلاليين، حتى عام 2022؛ ليغلق بذلك الباب أمام الهلاليين في ضم اللاعب.

وكانت إدارة الهلال قد فاوضت النادي البرازيلي لضم اللاعب؛ حيث تقدَّمت بعرضين برقمين ماديين مختلفين، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت مناقشة العروض الهلالية؛ لرغبتها في استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

ورحل عن صفوف الهلال حتى الآن من محترفيه الأجانب؛ كلٌّ من: العماني علي الحبسي، والأسترالي ميلوس ديجينيك، والإماراتي عمر عبدالرحمن عموري. وتدور أنباء حول رغبة مسؤولي الزعيم في التخلص أيضًا من الإسبانيَّين: ألبيرتو بوتيا، وغوناثان سوريانو.

وتأكد بقاء كلٍّ من: البرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندريه كاريلو؛ الذي نجح مسؤلو النادي في شراء بطاقته الدولية لأربعة مواسم، والإيطالي جيوفينكو، والفرنسي بافيتمبي غوميز.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
06:54 PM

فاوضه "الهلال".. "انترناسيونال" البرازيلي يجدد تعاقده مع "إدينيلسون"

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محمد السيّد - الرياض
10
9,452

جددت إدارة انترناسيونال البرازيلي عقد لاعب المحور في فريقها الأول، اللاعب ادينيلسون الذي كان مطلوباً بشدة من قبل الهلاليين، حتى عام 2022؛ ليغلق بذلك الباب أمام الهلاليين في ضم اللاعب.

وكانت إدارة الهلال قد فاوضت النادي البرازيلي لضم اللاعب؛ حيث تقدَّمت بعرضين برقمين ماديين مختلفين، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت مناقشة العروض الهلالية؛ لرغبتها في استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

ورحل عن صفوف الهلال حتى الآن من محترفيه الأجانب؛ كلٌّ من: العماني علي الحبسي، والأسترالي ميلوس ديجينيك، والإماراتي عمر عبدالرحمن عموري. وتدور أنباء حول رغبة مسؤولي الزعيم في التخلص أيضًا من الإسبانيَّين: ألبيرتو بوتيا، وغوناثان سوريانو.

وتأكد بقاء كلٍّ من: البرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندريه كاريلو؛ الذي نجح مسؤلو النادي في شراء بطاقته الدولية لأربعة مواسم، والإيطالي جيوفينكو، والفرنسي بافيتمبي غوميز.

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