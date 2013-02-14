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المحادثات النووية بشأن إيران تستكمل النقاط الحرجة

"زادة" أشار إلى أنها لم تصل إلى طريق مسدود

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم (الاثنين) أن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، لكن القضايا الرئيسية تحتاج إلى قرارات سياسية من الغرب.

وقال "زادة": "المفاوضات جارية كما في السابق، ويجري تبادل الآراء بين المندوبين، ما يحدث الآن في المحادثات هو استكمال النقاط المهمة والحرجة، وبعدنا عن التوصل إلى اتفاق يعتمد على إرادة الجانب الغربي"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أنه "إذا استجابت الولايات المتحدة وأوروبا لإيران اليوم في الاتفاق النووي، يمكن الإعلان غدًا في فيينا عن التوصل لاتفاق".

وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة

الرئيسية/ أخبار العالم

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المحادثات النووية بشأن إيران تستكمل النقاط الحرجة
سبق

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم (الاثنين) أن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، لكن القضايا الرئيسية تحتاج إلى قرارات سياسية من الغرب.

وقال "زادة": "المفاوضات جارية كما في السابق، ويجري تبادل الآراء بين المندوبين، ما يحدث الآن في المحادثات هو استكمال النقاط المهمة والحرجة، وبعدنا عن التوصل إلى اتفاق يعتمد على إرادة الجانب الغربي"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أنه "إذا استجابت الولايات المتحدة وأوروبا لإيران اليوم في الاتفاق النووي، يمكن الإعلان غدًا في فيينا عن التوصل لاتفاق".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:09 PM

المحادثات النووية بشأن إيران تستكمل النقاط الحرجة

"زادة" أشار إلى أنها لم تصل إلى طريق مسدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم (الاثنين) أن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، لكن القضايا الرئيسية تحتاج إلى قرارات سياسية من الغرب.

وقال "زادة": "المفاوضات جارية كما في السابق، ويجري تبادل الآراء بين المندوبين، ما يحدث الآن في المحادثات هو استكمال النقاط المهمة والحرجة، وبعدنا عن التوصل إلى اتفاق يعتمد على إرادة الجانب الغربي"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أنه "إذا استجابت الولايات المتحدة وأوروبا لإيران اليوم في الاتفاق النووي، يمكن الإعلان غدًا في فيينا عن التوصل لاتفاق".

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