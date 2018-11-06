تحقيقات في مصرع شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية بمكة

تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.
ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.
تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.
ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.
تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.
ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.
تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.
ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.