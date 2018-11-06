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تحقيقات في مصرع شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية بمكة

حادثة وقعت بحي المسفلة وتباشرها شرطة العاصمة المقدّسة ممثلة بمركز أجياد

تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.

ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.

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تحقيقات في مصرع شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية بمكة
سبق

تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.

ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:00 PM

تحقيقات في مصرع شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية بمكة

حادثة وقعت بحي المسفلة وتباشرها شرطة العاصمة المقدّسة ممثلة بمركز أجياد

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
13,244

تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد، في سقوط شخص، صباح اليوم، من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته.

ستوافيكم "سبق"، بالتفاصيل في حال توافرها.

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