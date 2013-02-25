أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي انفصاله رسميًا اليوم الخميس عن المدرب الفرنسي الشهير تييري هنري في بيان تم نشره عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع "تويتر" لينهي لاعب برشلونة الأسبق رحلته التي استمرت أشهر لأسباب عائلية وفق ما هو معلن. واستقال المهاجم الدولي السابق لمنتخب فرنسا، تييري هنري، من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم لـ "أسباب عائلية"، بحسب ما أعلن النادي الكندي الخميس. وأكد ابن الـ 43 عامًا والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث، أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتحدث بطل العالم مع المنتخب الفرنسي عام 1998 عن سنة "صعبة جدًا على الصعيد الشخصي" من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان أصدره مونتريال. وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" في بيان أسباب استقالته قائلاً "مع الكثير من الأسى قررت أن اتخذ هذا القرار"، و"الفراق مؤلم جدًا لي ولأطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال".

تييري هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال بعد اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-25 أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي انفصاله رسميًا اليوم الخميس عن المدرب الفرنسي الشهير تييري هنري في بيان تم نشره عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع "تويتر" لينهي لاعب برشلونة الأسبق رحلته التي استمرت أشهر لأسباب عائلية وفق ما هو معلن.



واستقال المهاجم الدولي السابق لمنتخب فرنسا، تييري هنري، من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم لـ "أسباب عائلية"، بحسب ما أعلن النادي الكندي الخميس.



وأكد ابن الـ 43 عامًا والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث، أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وتحدث بطل العالم مع المنتخب الفرنسي عام 1998 عن سنة "صعبة جدًا على الصعيد الشخصي" من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان أصدره مونتريال.



وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" في بيان أسباب استقالته قائلاً "مع الكثير من الأسى قررت أن اتخذ هذا القرار"، و"الفراق مؤلم جدًا لي ولأطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 09:43 PM

تييري هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال بعد اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي





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أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي انفصاله رسميًا اليوم الخميس عن المدرب الفرنسي الشهير تييري هنري في بيان تم نشره عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع "تويتر" لينهي لاعب برشلونة الأسبق رحلته التي استمرت أشهر لأسباب عائلية وفق ما هو معلن.



واستقال المهاجم الدولي السابق لمنتخب فرنسا، تييري هنري، من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم لـ "أسباب عائلية"، بحسب ما أعلن النادي الكندي الخميس.



وأكد ابن الـ 43 عامًا والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث، أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وتحدث بطل العالم مع المنتخب الفرنسي عام 1998 عن سنة "صعبة جدًا على الصعيد الشخصي" من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان أصدره مونتريال.



وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" في بيان أسباب استقالته قائلاً "مع الكثير من الأسى قررت أن اتخذ هذا القرار"، و"الفراق مؤلم جدًا لي ولأطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال".