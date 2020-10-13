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أمير جازان يتسلم تقرير "الشرطة" موجهاً ببذل كل ما يضمن حفظ الأمن

استمع لشرح حول الأرقام والإحصائيات التي تبرز الجهود الأمنية

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.

وتسلّم أمير جازان، خلال الاستقبال، التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام المنصرم 1441هـ، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من أرقام وإحصائيات تبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات التخطيط المستقبلي والإنذار المبكر للتصدي للتحديات والسيطرة على المتغيرات وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة واستخدام الأساليب الإحصائية لخفض نسب الجريمة.

وأكد أمير المنطقة أهمية ما تقوم به مختلف الجهات الأمنية من أعمال ومهام، موجهاً بضرورة العمل الجاد ومضاعفة الجهود لبذل كل ما يضمن حفظ الأمن ويخدم المواطن والمقيم بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يتسلم تقرير "الشرطة" موجهاً ببذل كل ما يضمن حفظ الأمن
سبق

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.

وتسلّم أمير جازان، خلال الاستقبال، التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام المنصرم 1441هـ، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من أرقام وإحصائيات تبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات التخطيط المستقبلي والإنذار المبكر للتصدي للتحديات والسيطرة على المتغيرات وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة واستخدام الأساليب الإحصائية لخفض نسب الجريمة.

وأكد أمير المنطقة أهمية ما تقوم به مختلف الجهات الأمنية من أعمال ومهام، موجهاً بضرورة العمل الجاد ومضاعفة الجهود لبذل كل ما يضمن حفظ الأمن ويخدم المواطن والمقيم بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:58 PM

أمير جازان يتسلم تقرير "الشرطة" موجهاً ببذل كل ما يضمن حفظ الأمن

استمع لشرح حول الأرقام والإحصائيات التي تبرز الجهود الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.

وتسلّم أمير جازان، خلال الاستقبال، التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام المنصرم 1441هـ، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من أرقام وإحصائيات تبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات التخطيط المستقبلي والإنذار المبكر للتصدي للتحديات والسيطرة على المتغيرات وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة واستخدام الأساليب الإحصائية لخفض نسب الجريمة.

وأكد أمير المنطقة أهمية ما تقوم به مختلف الجهات الأمنية من أعمال ومهام، موجهاً بضرورة العمل الجاد ومضاعفة الجهود لبذل كل ما يضمن حفظ الأمن ويخدم المواطن والمقيم بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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