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"إذا طلع الشرطان تهادى الجيران".."الحصيني": أمطار ورياح وعواصف

قال: بعد غد الأربعاء أول أيام نوء الثريا.. مدتها 39 يوماً.. ونجومها ثلاثة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني، إن بعد غد الأربعاء هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه "الشرطان-البطين -الثريا"، كل نجم منها ١٣ يوماً.

وتابع في تغريدات عبر "تويتر" اليوم: "أولهم الشرطان بدايته ١٤٤2/٩/30هـ أيامه ١٣ يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية".

وأضاف: "من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار".

وقال: "تعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل ويعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعتبر من موسم الأمطار في السعودية، كما يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل ويقول العامة "إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إذا طلع الشرطان تهادى الجيران".."الحصيني": أمطار ورياح وعواصف
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني، إن بعد غد الأربعاء هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه "الشرطان-البطين -الثريا"، كل نجم منها ١٣ يوماً.

وتابع في تغريدات عبر "تويتر" اليوم: "أولهم الشرطان بدايته ١٤٤2/٩/30هـ أيامه ١٣ يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية".

وأضاف: "من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار".

وقال: "تعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل ويعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعتبر من موسم الأمطار في السعودية، كما يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل ويقول العامة "إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران".

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:39 PM

"إذا طلع الشرطان تهادى الجيران".."الحصيني": أمطار ورياح وعواصف

قال: بعد غد الأربعاء أول أيام نوء الثريا.. مدتها 39 يوماً.. ونجومها ثلاثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,615

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني، إن بعد غد الأربعاء هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه "الشرطان-البطين -الثريا"، كل نجم منها ١٣ يوماً.

وتابع في تغريدات عبر "تويتر" اليوم: "أولهم الشرطان بدايته ١٤٤2/٩/30هـ أيامه ١٣ يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية".

وأضاف: "من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار".

وقال: "تعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل ويعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعتبر من موسم الأمطار في السعودية، كما يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل ويقول العامة "إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران".

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