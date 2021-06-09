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مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. أمر ملكي بنقل الحجاج المرضى من مِنى إلى عرفات بالسيارات

أصدره الملك عبدالعزيز للتخفيف عنهم حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة

في مثل هذا اليوم التاسع من يونيو لعام 1927م، صدر أمر الملك عبدالعزيز، بنقل المرضى من الحجاج من مِنى إلى عرفات بالسيارات حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة.

وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص الأمر الملكي على حسابها بتويتر، والذي يعود لعام 1345هـ؛ أي قبل أكثر من 94 عاماً.

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مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. أمر ملكي بنقل الحجاج المرضى من مِنى إلى عرفات بالسيارات
سبق

في مثل هذا اليوم التاسع من يونيو لعام 1927م، صدر أمر الملك عبدالعزيز، بنقل المرضى من الحجاج من مِنى إلى عرفات بالسيارات حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة.

وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص الأمر الملكي على حسابها بتويتر، والذي يعود لعام 1345هـ؛ أي قبل أكثر من 94 عاماً.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
01:46 PM

مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. أمر ملكي بنقل الحجاج المرضى من مِنى إلى عرفات بالسيارات

أصدره الملك عبدالعزيز للتخفيف عنهم حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مثل هذا اليوم التاسع من يونيو لعام 1927م، صدر أمر الملك عبدالعزيز، بنقل المرضى من الحجاج من مِنى إلى عرفات بالسيارات حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة.

وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص الأمر الملكي على حسابها بتويتر، والذي يعود لعام 1345هـ؛ أي قبل أكثر من 94 عاماً.

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