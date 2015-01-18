بالفيديو وخطوة بخطوة.. هكذا يتم إجراء الفحص الذاتي لـ"كورونا" بالمنزل

"الصحة" أشارت إليه اليوم ناصحةً بإجرائه حال خالط أحد المحصنين مصاباً

كشف مقطع فيديو تفاصيل القيام بالفحص الذاتي ضد كوفيد-19، خطوة بخطوة، مؤكدًا ضرورة تعقيم اليدين جيدًا قبل فتح القنينة، ثم فتحها بحذر.

وأوضح الفيديو الذي نفّذته وزارة الصحة أنه يتم عصر السائل في الأنبوبة على أن يكون عند خط الملء فأعلى، ثم يتم وضع الأنبوب في حامل الأنابيب، وبعد ذلك يتم فتح غلاف المسحة مع ضرورة عدم ملامسة الطرف الناعم.

وبعد ذلك يتم مسح فتحتي الأنف بنفس المسحة بإدخال 2 سم قدر المستطاع والتدوير ببطء خمس مرات، ثم يتم إدخال المسحة في الأنبوب مع تحريك السائل خمس مرات، وبعدها عصر المسحة بجدران الأنبوب، ثم يتم كسر الطرف الخارجي عند الخط الفاصل، ويبقى الطرف الداخلي في الأنبوبة، ثم يتم الغلق بإحكام، مع التأكد من عدم وجود فقاعات.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم عن الإجراءات الواجب اتباعها في حال خالطت مصابًا بكورونا وكنت محصنًا، حيث أشارت إلى أنه إذا ظهرت عليك الأعراض وكانت شديدة "ضيق تنفس، حرارة، كحة"؛ فعليك التوجه لعيادات "تطمن"، وإذا كانت الأعراض خفيفة، فعليك إجراء الفحص المنزلي والاتصال بـ"937" لأخذ التوجيه الطبي.