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"كورونا" يواصل حصد الأرواح والعدد يرتفع إلى 80 وفاة

زاد عدد الحالات المؤكّد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في الإقليم ارتفع إلى 80 شخصاً، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، إلى 2744 حالة بحلول نهاية يوم 26 يناير.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ قد قال إنه في طريقه إلى بكين؛ لإجراء محادثات مع مسؤولي الصين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أدهانوم؛ على حسابه في "تويتر"، أنه يريد "تعزيز الشراكة" مع الصين "فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي".

وكانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها قد قالت إن رؤساء تحرير كبريات المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أيّ أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية. وأضافت المنظمة، أن ذلك سيساعدها على التقييم والتوجيه.

فيروس كورونا الجديد إقليم هوبي الصيني الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يواصل حصد الأرواح والعدد يرتفع إلى 80 وفاة
سبق

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في الإقليم ارتفع إلى 80 شخصاً، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، إلى 2744 حالة بحلول نهاية يوم 26 يناير.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ قد قال إنه في طريقه إلى بكين؛ لإجراء محادثات مع مسؤولي الصين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أدهانوم؛ على حسابه في "تويتر"، أنه يريد "تعزيز الشراكة" مع الصين "فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي".

وكانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها قد قالت إن رؤساء تحرير كبريات المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أيّ أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية. وأضافت المنظمة، أن ذلك سيساعدها على التقييم والتوجيه.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
08:51 AM

"كورونا" يواصل حصد الأرواح والعدد يرتفع إلى 80 وفاة

زاد عدد الحالات المؤكّد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في الإقليم ارتفع إلى 80 شخصاً، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، إلى 2744 حالة بحلول نهاية يوم 26 يناير.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ قد قال إنه في طريقه إلى بكين؛ لإجراء محادثات مع مسؤولي الصين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أدهانوم؛ على حسابه في "تويتر"، أنه يريد "تعزيز الشراكة" مع الصين "فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي".

وكانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها قد قالت إن رؤساء تحرير كبريات المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أيّ أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية. وأضافت المنظمة، أن ذلك سيساعدها على التقييم والتوجيه.

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