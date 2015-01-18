زخات متفرقة يرافقها برق.. الشرقية والرياض لا تزالان تحت خط الهطولات

عدم الاستقرار الجوي وفرص أمطار العاصمة يتراجعان مساءً لنهاية الأسبوع

تُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية إلى استمرار تأثر الأجزاء الشرقية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي عملت خلال الساعات الماضية على تكاثر السحب وتساقط الأمطار.

وفي التفاصيل، يُتوقع خلال ساعات ظهر وعصر اليوم الثلاثاء أن يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في وسط وشرق المملكة، والناتجة عن اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال بالتزامن مع وجود كتلة أخرى دافئة جنوبًا، وهو ما يعمل على نشوء السحب الركامية وتساقط الأمطار في مناطق تصادم الكتلتين، وهي الرياض والشرقية.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون هذه الأمطار على شكل زخات متفرقة بين الحين والآخر، مُترافقة بالبرق والرعد أحيانًا، وتستمر على فترات تستمر حتى مساء اليوم.

وتُشير آخر التوقعات الصادرة عن كادر التنبؤات في موقع "طقس العرب" إلى تراجع فرص الأمطار عن العاصمة الرياض ابتداءً من مساء الثلاثاء، لتسود أجواء مستقرة بوجه عام حتى نهاية الأسبوع.