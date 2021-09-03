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بدون حضور جماهيري ونقل تلفزيوني.. الهلال يواجه الكويت الكويتي ودياً

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم تحضيراته؛ استعداداً للمباراة الودية التي ستجمعه بفريق "الكويت الكويتي"، الساعة الثامنة من مساء الغد.

وطبق مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد.

شهدت التدريبات الجماعية مساء اليوم مشاركة اللاعب "سعد الناصر" وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المعد له.

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي "خالد الغانم" اليوم الجمعة إلى الرياض، وكان في استقباله نائب رئيس مجلـس إدارة النـادي "سليمان الهتلان"، والرئيس التنفيذي المهندس "عبدالله الجربوع"

وتقرر أن تكون مباراة الفريق الودية مساء يوم غد السبت أمام الكويت الكويتي بدون حضور جماهيري ونقل تلفزيوني.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدون حضور جماهيري ونقل تلفزيوني.. الهلال يواجه الكويت الكويتي ودياً
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم تحضيراته؛ استعداداً للمباراة الودية التي ستجمعه بفريق "الكويت الكويتي"، الساعة الثامنة من مساء الغد.

وطبق مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد.

شهدت التدريبات الجماعية مساء اليوم مشاركة اللاعب "سعد الناصر" وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المعد له.

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي "خالد الغانم" اليوم الجمعة إلى الرياض، وكان في استقباله نائب رئيس مجلـس إدارة النـادي "سليمان الهتلان"، والرئيس التنفيذي المهندس "عبدالله الجربوع"

وتقرر أن تكون مباراة الفريق الودية مساء يوم غد السبت أمام الكويت الكويتي بدون حضور جماهيري ونقل تلفزيوني.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
11:39 PM

بدون حضور جماهيري ونقل تلفزيوني.. الهلال يواجه الكويت الكويتي ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,900

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم تحضيراته؛ استعداداً للمباراة الودية التي ستجمعه بفريق "الكويت الكويتي"، الساعة الثامنة من مساء الغد.

وطبق مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد.

شهدت التدريبات الجماعية مساء اليوم مشاركة اللاعب "سعد الناصر" وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المعد له.

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي "خالد الغانم" اليوم الجمعة إلى الرياض، وكان في استقباله نائب رئيس مجلـس إدارة النـادي "سليمان الهتلان"، والرئيس التنفيذي المهندس "عبدالله الجربوع"

وتقرر أن تكون مباراة الفريق الودية مساء يوم غد السبت أمام الكويت الكويتي بدون حضور جماهيري ونقل تلفزيوني.

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