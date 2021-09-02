وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على تعيين موسى بن سليمان الفيفي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
"الفيفي" مديراً لفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على تعيين موسى بن سليمان الفيفي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
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"الفيفي" مديراً لفرع وزارة التجارة بمنطقة مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-02
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:10 AM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:38 PM
"الفيفي" مديراً لفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على تعيين موسى بن سليمان الفيفي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
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