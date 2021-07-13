قائد قوات الجوازات للحج يتفقد مركز "الكر" الموسمي بمكة المكرمة

شدد على إنجاز معاملات اللجان الإدارية ومراعاة الإجراءات الاحترازية

تفقّد قائد قوات الجوازات للحج، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أعمال اللجان الإدارية الموسمية بمركز "الكر" بمنطقة مكة المكرمة، لمراكز مداخل مكة المكرمة لمتابعة أعمال اللجان الإدارية الموسمية، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة في الشميسي والتنعيم والكر والبهيتة، لإصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

وأكد اللواء المربع، ضرورة الحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجان الإدارية الموسمية في حينه، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.