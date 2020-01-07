شركة "النهدي" الطبية تفوز بجائزة Brand of the year على المستوى الوطني

في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة

حازت شركة "النهدي" الطبية جائزة "Brand of the year" على المستوى الوطني في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة، والتي أقيمت في لندن تحت رعاية منظمة "World Branding Awards” بجانب عدد من العلامات التجارية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي ياسر جوهرجي: "نسعد بهذا التكريم الذي سيدفعنا ويلهمنا للتقدم المستمر وتقديم الأفضل لكل عملائنا، وسنواصل التقدم نحو الأمام؛ حتى نكون على قدر ثقة العملاء".