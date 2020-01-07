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شركة "النهدي" الطبية تفوز بجائزة Brand of the year على المستوى الوطني

في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة

حازت شركة "النهدي" الطبية جائزة "Brand of the year" على المستوى الوطني في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة، والتي أقيمت في لندن تحت رعاية منظمة "World Branding Awards” بجانب عدد من العلامات التجارية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي ياسر جوهرجي: "نسعد بهذا التكريم الذي سيدفعنا ويلهمنا للتقدم المستمر وتقديم الأفضل لكل عملائنا، وسنواصل التقدم نحو الأمام؛ حتى نكون على قدر ثقة العملاء".

شركة النهدي الطبية جائزة Brand of the year

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "النهدي" الطبية تفوز بجائزة Brand of the year على المستوى الوطني
سبق

حازت شركة "النهدي" الطبية جائزة "Brand of the year" على المستوى الوطني في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة، والتي أقيمت في لندن تحت رعاية منظمة "World Branding Awards” بجانب عدد من العلامات التجارية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي ياسر جوهرجي: "نسعد بهذا التكريم الذي سيدفعنا ويلهمنا للتقدم المستمر وتقديم الأفضل لكل عملائنا، وسنواصل التقدم نحو الأمام؛ حتى نكون على قدر ثقة العملاء".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
07:03 PM

شركة "النهدي" الطبية تفوز بجائزة Brand of the year على المستوى الوطني

في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حازت شركة "النهدي" الطبية جائزة "Brand of the year" على المستوى الوطني في قطاع الصحة وصيدليات التجزئة، والتي أقيمت في لندن تحت رعاية منظمة "World Branding Awards” بجانب عدد من العلامات التجارية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي ياسر جوهرجي: "نسعد بهذا التكريم الذي سيدفعنا ويلهمنا للتقدم المستمر وتقديم الأفضل لكل عملائنا، وسنواصل التقدم نحو الأمام؛ حتى نكون على قدر ثقة العملاء".

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